Vlad Hagiu este optimist

Antrenorul naţionalei de polo, Vlad Hagiu, a declarat luni că România are şanse mari să obţină un rezultat bun la Campionatul European de la Belgrad, pentru că este deja calificată la CM din 2007 şi a scăpat astfel de presiunea de a lupta pentru un loc la competiţia de la Melbourne. "Vrem să ajungem cât mai sus, chiar pe podiumul Europenelor de la Belgrad. Cred că suntem în stare, asta s-a văzut şi la turneul de la Bucureşti, unde am obţinut cinci victorii din tot atâtea meciuri cu echipe puternice ale continentului. Pe de altă parte, România are deja în buzunar calificarea la Mondiale şi am scăpat, astfel, de presiunea de a lupta pentru acest obiectiv", a declarat Vlad Hagiu. În opinia sa, la turneul încheiat duminică la Bucureşti, la care România şi-a învins toate adversarele (Spania, Grecia, Italia, Germania şi Slovacia), jucătorii au făcut şi greşeli, care pot fi însă corectate. "Greşelile sunt inerente. Le fac şi jucătorii campioni olimpici sau mondiali. Dar e mai bine că băieţii au greşit acum şi mai avem timp să corectăm, mai ales la ultimul stagiu de pregătire, cel din Croaţia", a precizat Vlad Hagiu. Naţionala României va pleca vineri, spre Croaţia, unde va susţine un stagiu comun de pregătire cu formaţia gazdă. De acolo, poloiştii români vor pleca direct spre Belgrad.