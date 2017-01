Vladimir Putin acceptă conducerea partidului aflat la putere în Rusia

Preşedintele rus în exerciţiu a anunţat, marţi, că acceptă să preia conducerea formaţiunii politice aflate la putere în Federaţia Rusă, un post-cheie ce îi va pregăti terenul pentru numirea sa în funcţia de premier după ce va părăsi Kremlinul, pe 8 mai. Pentru pregătirea numirii lui Vladimir Putin, delegaţii la Congres au votat luni, 14 aprilie, în prima zi a lucrărilor, un amendament la statutul formaţiunii pentru a permite alegerea în fruntea partidului a unei persoane care nu este membră. La congres a asistat şi viitorul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, ales în cadrul scrutinului din 2 martie, care va fi învestit oficial în funcţie la 7 mai. Deşi îi împărtăşeşte multe din idealuri, Dmitri Medvedev a declarat că nu intenţionează să se alăture celui mai puternic partid rus.

Pînă să lase chestiunile de politică externă în seama lui Dmitri Medvedev, Vladimir Putin a demarat discuţii între Moscova şi Kiev la nivel de experţi în legătură cu intenţia Ucrainei de a se alătura Alianţei Nord-Atlantice. O primă întîlnire a avut loc deja ministrul rus al Afacerilor Externe Serghei Lavrov cu omologul său ucrainean, Vladimir Ogrîzko, la Moscova. Ucraina are, în prezent, un as în mînecă şi ar putea fi în măsură să blocheze eforturile Rusiei de aderare la Organizaţia Mondială a Comerţului spre sfîrşitul acestui an, situaţie de care poate profita şi în cadrul negocierilor cu Moscova privind livrarea de gaze naturale. Kievul ar putea recurge la această măsură în replică la opoziţia Moscovei faţă de intenţia sa şi a Gruziei de aderare la NATO. Parlamentul Ucrainei a adoptat săptămîna trecută o serie de legi necesare aderării formale la Organizaţiei Mondiale a Comerţului în cursul următoarelor săptămîni, fapt ce i-ar permite să se alăture grupului de lucru care evaluează candidatura Rusiei. Preşedintele Viktor Iuşcenko urmează să semneze în cursul acestei săptămâni decretul de promulgare a legilor şi să notifice organizaţia cu sediul la Geneva, deschizînd astfel calea procesului de aderare în termen de 30 de zile.

Vladimir Putin începe şi un mini-turneu diplomatic. Acesta se va deplasa joi în Sardinia, la întoarcerea din vizita sa în Libia, pentru a se întîlni cu Silvio Berlusconi, cîştigătorul alegerilor legislative din Italia. Nu se ştie deocamdată dacă va fi însoţit de succesorul său, Dmitri Medvedev. Vizita are loc după ce gigantul rus Gazprom şi-a arătat intenţia de a desfăşura o serie de proiecte comune cu firma italiană Eni în Libia.

O altă victorie personală a înregistrat în faţa preşedintelui moldovean. Rusia l-a umilit pe preşedintele Vladimir Voronin cu ajutorul “agentului său de la Tiraspol”, Igor Smirnov, la întrevederea de la Tighina. Gestul Rusiei a reprezentat un act de răzbunare faţă de R.Moldova, deoarece Vladimir Voronin a refuzat să semneze un acord de federalizare a ţării sale. În urma întîlnirii de vinerea trecută dintre Vladimir Voronin şi Igor Smirnov, liderul transnistrean i-a înmînat preşedintelui moldovean un proiect de acord privind prietenia şi colaboarea R.Moldova cu Republica Moldovenească Transnistria. Proiectul conţine prevederi discriminatorii în raport cu Constituţia R.Moldova, ambele părţi urmînd să îşi fundamenteze relaţiile bilaterale ca parteneri egali. Tiraspolul propune ca relaţiile dintre cele două ţări să se bazeze pe respectarea reciprocă a suveranităţii teritoriale, fiecare parte angajîndu-se să nu se amestece în problemele interne ale ţării partenere. Mai mult, Transnistria cere R.Moldova să renunţe la orice pretenţie legată de patrimoniul pe care îl are la stînga Nistrului. Acordul mai prevede ca prezenţa militară rusească să fie admisă pe teritoriile celor două ţări, în conformitate cu legislaţiile interne şi angajamentele internaţionale, însă Transnistria îşi va asuma propria datorie internă şi externă care a depăşit suma de două miliarde de dolari, dintre care aproximativ un miliard şi jumătate reprezintă datoria către Gazprom. În ajutorul R.Moldova au sărit SUA. Administraţia de la Washington şi-a reafirmat angajamentul de a sprijini R.Moldova în cadrul eforturilor de identificare a unei soluţii viabile pentru problema transnistreană şi reluare a negocierilor pentru reglementarea conflictului în formatul 5+2. Declaraţiile au fost făcute de David Merkel, asistent adjunct al secretarului american de Stat, în cadrul unei întrevederi cu premierul moldovean Zinaida Greceanîi. Şi cancelarul german Angela Merkel a avut o întrevedere şi cu preşedintele moldovean, Vladimir Voronin, cu care a discutat, în special, despre rezultatele recentei întîlniri cu Igor Smirnov.

Personalităţile din Rusia i-au făcut un album

Circa 100 de personalităţi din Rusia, de la scriitorul disident Aleksandr Soljeniţîn la Mihail Gorbaciov, îl susţin pe Vladimir Putin într-un album intitulat „Pentru Putin”, distribuit marţi în congresul partidului Rusia Unită. „Putin a primit moştenire o ţară jefuită şi aflată în genunchi, cu o populaţie demoralizată, căzută în mizerie. A început reconstrucţia, puţin cîte puţin. Aceste eforturi nu au fost remarcate şi apreciate imediat”, scrie autorul „Arhipelagului Gulag”, laureat al premiului Nobel pentru Literatură. „Este un om care cunoaşte viaţa occidentală din interior, care a trăit în Occident şi ştie perfect laturile negative şi pozitive ale vieţii occidentale”, a salutat Mihai Gorbaciov „calităţile de ofiţer” ale lui Putin, fost membru KGB. „Orice ar face preşedintele nostru, oriunde l-ar purta destinul, vreau să cred şi cred că, majoritatea oamenilor împărtăşesc această convingere, el o va face cu demnitatea unui adevărat om şi ofiţer”, a scris şi cineastul Nikita Mihalkov.

Albumul conţine mesaje şi de la persoane mai puţin cunoscute în afara Rusiei, de la campioana olimpică la gimnastică artistică Alina Kabaeva, despre care se speculează ca vi fi a doua doamnă Putina la maestrul-bucătar Arkadi Novikov, care salută „dezvoltarea” Moscovei şi a restaurantelor sale. Cîntăreaţa Alla Pugaceva şi-a adus la rîndul său contribuţia: „Îl cunosc pe Vladimir Putin de mult timp, este un om inteligent, care face ce spune”.

Ex foto: “Accept cu gratitudine propunerea membrilor partidului şi a conducerii lui. Sînt pregătit să preiau această responsabilitate suplimentară şi să conduc Rusia Unită”, a declarat Vladimir Putin în cadrul Congresului acestei formaţiuni politice