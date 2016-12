Vladimir Putin, cel mai apreciat politician în Rusia

Vladimir Putin este pentru al zecelea an consecutiv lider al Topului primelor 10 personalități politice din țara sa, acumulând un număr record de voturi (81%) în acest an, potrivit unui sondaj realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice din Moscova. Popularitatea președintelui rus a crescut semnificativ în acest an față de 2013, când a fost votat de 66% dintre ruși. El este urmat în acest clasament anual de premierul Dmitri Medvedev, care a acumulat 28% de voturi, în timp ce pe locul trei s-a plasat ministrul rus al apărării Serghei Șoigu (26%). Pe locul patru se află ministrul de externe Serghei Lavrov (cu 21% față de 8% în 2013). Liderul Partidului Liberal Democrat (LDPR, naționalist) Vladimir Jirinovski s-a plasat pe poziția a cincea (15%) în acest top intern. Sondajul a fost efectuat în perioada 13-14 decembrie pe un eșantion de 1.600 persoane în 132 de localități din 46 de regiuni ale Federației Ruse, având o marjă de eroare de 3,5%.