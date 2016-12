Vladimir Putin l-a demis pe ministrul rus al Apărării

Preşedintele rus, Vladimir Putin, l-a demis pe ministrul Apărării, Anatoli Serdiukov, după un scandal de fraudă de mai multe milioane de euro, ce implică o societate controlată de ministerul său. ”Dată fiind situaţia din ce în ce mai dificilă de la Ministerul Apărării, am luat decizia de a-l elibera din funcţie pe ministrul Apărării, pentru a crea condiţiile unei anchete obiective”, a declarat preşedintele rus, potrivit imaginilor transmise de televiziuni. Serdiukov, aflat în funcţie din 2007, este înlocuit cu Serghei Şoigu, fost ministru pentru Situaţii de Urgenţă, numit, la începutul anului, guvernator al regiunii Moscova, a anunţat Putin, în prezenţa acestuia din urmă. Această demitere are loc în timp ce Ministerului Apărării este în centrul unui important scandal. La sfârşitul lui octombrie au fost deschise mai multe anchete împotriva unei companii controlate de minister, Oboronservis, pentru fraudă în cazul vânzării de bunuri imobiliare, terenuri şi acţiuni care îi aparţin. Potrivit comitetului de anchetă rus, unii oficiali din cadrul ministerului alegeau bunurile imobiliare cele mai prestigioase administrate de companie. Aceştia investeau în ele sume enorme, provenite de la bugetul rus, apoi le revindeau sub preţul pieţei, prin companiile afiliate Oboronservis. Potrivit primelor informaţii, prejudiciul generat de vânzarea a doar opt bunuri imobiliare este de trei miliarde de ruble (74 de milioane de euro), a declarat comitetul. Oboronservis, înfiinţată în 2008, printr-un decret al Kremlinului, are atribuţii foarte diverse, mergând de la mentenanţa echipamentelor armatei până la organizarea trupelor.