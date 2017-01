Vladimir Putin respinge criticile la adresa efectelor pactului Ribbentrop-Molotov

“Istoria nu are numai o culoare şi înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, au fost făcute multe greşeli de către toate părţile”, a declarat premierul rus, aflat la Gdansk, în Polonia, pentru a participa la manifestările prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la declanşarea conflictului mondial izbucnit în 1939. “Pactul Ribbentrop-Molotov a fost precedat de acordul polono-german din 1934 şi alte înţelegeri de neagresiune semnate între Germania şi alte state europene. Şi imediat după semnarea acordului de la Munchen din 1938, trupele poloneze au intrat împreună cu cele ale trupelor Wehrmachtului pe teritoriul Cehoslovaciei. Eu nu fac niciun fel de aprecieri, nu de aceea am venit aici. Dar istoria nu are o singură culoare, greşeli au fost multe din partea tuturor părţilor şi toate aceste acţiuni au dus la agresiunea nazistă a Germaniei”, a afirmat Vladimir Putin în cadrul unei conferinţe de presă susţinute împreună cu omologul său polonez Donald Tusk. Referindu-se la “problema Katyn”, şeful Guvernului de la Moscova a declarat că accesul istoricilor polonezi la arhivele ruse este posibil numai pe baza de reciprocitate. În aprilie-mai 1940, în pădurea de la Katyn de lîngă Smolensk, în Rusia, au fost ucişi aproximativ 22.000 de ofiţeri polonezi, care se aflau închişi în diferite lagăre ale poliţiei secrete a lui Stalin, NKVD. Autorităţile de la Varşovia insistă asupra desecretizării tuturor documentelor din arhivele secrete ruse legate de Katyn, însă solicitările Poloniei s-au lovit de fiecare dată de refuzul Moscovei.

Vladimir Putin a respins, din nou, criticile conform cărora pactul germano-sovietic Ribbentrop-Molotov ar fi contribuit la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Într-un articol publicat luni în ziarul polonez “Gazeta Wyborcza”, premierul rus condamnase pactul germano-sovietic, adăugînd însă că URSS-ul lui Stalin nu avea altă opţiune.

La rîndul său, ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat marţi tentativele de a pune pe picior de egalitate politica lui Stalin şi cea a lui Hitler, pe care le-a calificat drept “o culme a revizionismului istoric”. Pactul Ribbentrop-Molotov, de la 23 august 1939, a condus la împărţirea Poloniei între fosta Uniune Sovietică şi Germania nazistă şi la invadarea de către URSS a Lituaniei, Letoniei şi Estoniei. O rezoluţie recentă a Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europa, propusă de Lituania şi Slovenia, a condamnat simultan nazismul şi stalinismul. Aceasta speră, astfel, să facă din ziua de 23 august o zi dedicată memoriei victimelor lor. De asemenea, Rusia denunţă în mod frecvent criticile asupra rolului jucat de sovietici în timpul celui de al Doilea Război Mondial, pe care le-a calificat drept “tentative de falsificare a istoriei”. Rusia se consideră, de fapt, eliberatoarea Poloniei şi statelor baltice, în timp ce, în aceste ţări, există numeroase persoane care consideră fosta Uniune Sovietică drept o forţă de ocupaţie.