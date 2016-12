Vodafone a reciclat peste 8.000 de telefoane mobile

Vodafone România a colectat şi reciclat, în perioada martie 2007-martie 2009, peste 8.000 de telefoane mobile şi accesorii, în greutate de două tone, a anunţat, ieri, compania. „Cele două tone de material reciclabil au inclus (...) peste 8.000 de telefoane, dintre care 3.633 au fost colectate în perioada martie 2008-martie 2009. Telefoanele şi accesoriile colectate au fost reciclate în proporţie de 100%, iar banii obţinuţi vor fi donaţi în acest an către programul Viitor Plus, “Adoptă un copac!”, pentru a planta 6.250 de puieţi”, arată Vodafone România. Din 2007, Vodafone România colectează telefoane mobile şi accesorii, indiferent de model şi de starea de funcţionare, în scopul reciclării. Toţi utilizatorii de telefonie mobilă din România, indiferent de furnizorul de servicii, pot să recicleze telefoanele în oricare din cele 167 de magazine Vodafone din ţară. Din numărul total de telefoane colectate în magazinele Vodafone de la debutul programului, 48% au fost recondiţionate pentru a fi reutilizate în ţări în curs de dezvoltare. Telefoanele care nu au putut fi reparate, în proporţie de 52%, au fost dezmembrate, iar materialele componente au fost recuperate şi refolosite pentru fabricarea de echipamente noi, în industria de telecomunicaţii sau în alte industrii, printr-un proces de reciclare ce se derulează în afara României. Telefoanele mobile şi accesoriile colectate în magazinele din România sînt trimise periodic către Regenersis Plc, compania cu care grupul Vodafone colaborează la nivel internaţional pentru reciclarea dispozitivelor uzate. Dintre modelele de telefoane mobile colectate în ultimul an, cele mai multe au fost Nokia 5110, Motorola T192, Erricson A2628S sau Sony Ericsson T630.