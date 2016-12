Vodafone dă Deutsche Telekom afară din Europa de Est

Deutsche Telekom analizează opţiuni de reducere a costurilor care includ desfiinţarea a mii de locuri de muncă în Germania, revizuirea activelor din Europa de Est şi Grecia şi vânzarea parţială a subsidiarei T-Systems, potrivit publicaţiei germane „Handelsblatt“, transmite Reuters. Surse citate de „Handelsblatt“ au participat săptămâna trecută la o întâlnire la care membri ai conducerii şi ai consiliului de supraveghere au discutat strategia grupului pentru reducerea cheltuielilor, la care nu au fost luate decizii oficiale. Reprezentanţii Deutsche Telekom nu au comentat informaţiile. Un purtător de cuvânt a spus însă că nu sunt planificate noi tăieri ale costurilor.

Grupul Deutsche Telekom este concurat de Vodafone pe piaţa germană, unde veniturile serviciilor de comunicaţii mobile au scăzut, iar investiţiile au crescut în trimestrul al doilea. Grupul are 225.000 de angajaţi la nivel mondial, dintre care circa 69.000 în Germania. Divizia de IT T-Systems are aproximativ 49.000 de angajaţi în peste 20 de ţări şi venituri anuale de 8,2 miliarde de euro.

Grupul Deutsche Telekom este cel mai mare acţionar al operatorului elen de telecomunicaţii OTE, cu o participaţie de 40%. În România, OTE este acţionar majoritar la Telekom Romania Communications (54,01%) şi Telekom Mobile Romania Communications, fosta Cosmote (70%).