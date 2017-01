“Voi accepta toate rolurile bune, chiar şi într-o telenovelă”

Cum aţi acceptat rolul lui Păcală?

Maestrul Saizescu m-a chemat, într-o zi, după casting, la el în birou şi mi-a zis: “Ai intrat în istorie nenorocitule, eşti Păcală!“. Am acceptat! Nu m-am aşteptat să îl joc pe Păcală, este un rol foarte complex, deşi este o comedie. Un actor tînăr se întîlneşte foarte rar cu genul ăsta de comedie populară! Cred că este un rol unic. După Revoluţie, nu s-a făcut nimic asemănător şi nu cred că după “Păcală se întoarce” se va mai face ceva de acest gen foarte mult timp. Este un proiect atît de nou, încît este foarte greu să strîngi pe toată lumea. Sînt nume mari pe afiş şi a fost un proiect la care toţi au ţinut foarte mult. Dacă, la început, a fost un proiect de suflet al maestrului Geo Saizescu, între timp, a devenit şi pentru noi un proiect de suflet, ne-am îndrăgostit de scenariu, de atmosfera rurală, pe care am transpus-o, în mare parte, şi pe peliculă.

Care a fost cea mai haioasă întîmplare de la filmări?

Au fost multe întîmplări haioase. Dar cred că cea mai amuzantă a fost datorită animalelor din maşina mea din film, o capră şi un măgar. Măgarul era mai cuminte, dar capra făcea multe lucruri... muşca de păr. La un moment dat, animalele au fost lăsate să pască, dar au găsit în iarbă zaţ de cafea. A fost foarte distractiv, toată ziua respectivă au avut o energie debordantă, au alergat foarte mult, nu am putut filma cu ele. Ca să le stăpînim, a fost nevoie să le legăm.

Care a fost actorul cu care v-a făcut plăcere să jucaţi?

Actorul care m-a impresionat şi care mi-a făcut o deosebită plăcere să îl am coleg de filmări a fost Sebastian Papaiani, fără îndoială. Dar m-am înţeles bine cu toţi actorii, cu Anemona, una dintre partenerele mele din film, am rămas prieten. Cu actorii tineri m-am înţeles foarte bine, dar cu Sebastian Papaiani a fost ceva deosebit. Într-un fel, a fost o predare de ştafetă. Este un moment foarte emoţionant în film, între tată şi fiu, am reuşit să transpunem şi pe peliculă dragostea dintre noi, ceea ce este foarte bine, pentru că relaţia tată - fiu trebuie să fie una apropiată şi caldă. Şi la filmări au fost momente emoţionante, nu numai în film.

Aţi rămas prieten cu colegii dvs.?

Da, cu siguranţă. Cu Alexandra mai lucrasem la un proiect în urmă cu patru ani, pe Anemona am cunoscut-o la filmări, dar am rămas foarte buni prieteni. Şi cu alţi actori am rămas în relaţii apropiate. Cu unii am mai avut ocazia să mai joc în alte proiecte, dar relaţiile sînt foarte bune. Din păcate, lumea artistică este într-o continuă mişcare şi nu avem timp să ne vedem foarte mult.

Ce planuri aveţi?

Un rol ca acesta din “Păcală se întoarce” nu cred că se va mai propune unui alt actor, dar nu cred că se va mai face un film de această factură prea curînd. Dar eu voi accepta orice rol care îmi va face plăcere să îl joc. Dacă mi se vor propune roluri bune şi diverse, care să nu mă facă să mă închistez într-o anumită nişă, voi accepta toate rolurile, chiar dacă rolul respectiv va fi într-o telenovelă românească. Eu am jucat în primul serial de acest gen, am lucrat 200 de episoade un an întreg, ştiu ce înseamnă să joci într-o telenovelă.

Cum se împacă viaţa de familie cu cea de artist?

Încă nu văd nici o discrepanţă între cele două laturi ale vieţii mele. Le împac foarte bine... Dacă vrei să îţi faci timp pentru carieră, dar şi pentru familie, poţi face asta. Eu am timp pentru amîndouă. Părerea mea este că, dacă vrei ceva, poţi.