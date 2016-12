„Voi evalua impactul impozitării cu 90% în cazul veniturilor mai mari de 8.000 lei”

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat că intenţionează să facă o evaluare a impactului impozitării cu 90% a diferenţei de venit mai mare decît salariul preşedintelui, respectiv 8.000 lei, mai ales în cazul absorbţiei fondurilor structurale pentru proiectele de cercetare. „Trebuie să vedem în ce măsură această decizie ar putea afecta absorbţia fondurilor structurale. Dacă un cercetător obţine 1.000 de lei dintr-un proiect şi ar lua doar 100 lei pentru că 900 reprezintă impozitul s-ar putea să nu mai fie interesat de proiect. Sigur, trebuie să analizăm situaţia”, a declarat, vineri, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Potrivit demnitarului, rectorii nu au salarii mai mari de 8.000 lei. “A fost, cred, un singur caz, semnalat de presă, la Sibiu, cînd un rector avea un venit mai mare”, a declarat Ecaterina Andronescu. Specialiştii din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei (MECI) au explicat faptul că există cadre didactice universitare care, predînd la mai multe universităţi, ar putea realiza venituri peste 8.000 lei, dar că majoritatea, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 15/2008, au venituri sub această valoare. Potrivit experţilor MECI, rectorii au venituri sub 8.000 lei, dar ar putea exista unele cazuri, mai ales la universităţile de stat care au şi locuri cu taxă, unde rectorii ar putea avea venituri care să depăşească această sumă. Asociaţia Procurorilor din România (APR) a arătat, vineri, că iniţiativa Guvernului de a impozita cu 90% diferenţa de venit mai mare decît salariul preşedintelui, respectiv 8.000 de lei, este îndreptată împotriva justiţiei şi o cataloghează drept “faptă de haiducie”, informează, vineri, APR. Guvernul analizează posibilitatea de a percepe de la angajaţii la stat o “contribuţie de solidaritate” de 90%, aplicată la diferenţa de venit care depăşeşte nivelul salariului preşedintelui României, din sumele astfel obţinute urmînd să fie sprijinite din punct de vedere salarial persoanele cu venituri reduse, a anunţat premierul Emil Boc. Şeful Guvernului a insistat asupra faptului că această măsură, dacă va fi introdusă, trebuie tratată ca o contribuţie de solidaritate şi nu ca o taxă. El a precizat că respectiva contribuţie ar urma să fie introdusă pentru acest an, probabil prin ordonanţă de urgenţă, după ce va fi discutată în prealabil cu partenerii sociali.