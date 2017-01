„Voi spune tot ce știu despre implicarea unor cadre SRI în activități ilegale“

Fostul colonel al Serviciului Român de Informații (SRI), Daniel Dragomir, a declarat, potrivit flux24.ro, că, în cazul în care va fi chemat în fața Comisiei SRI, va face dezvăluiri referitoare la implicarea unor cadre ale Serviciului în acțiuni abuzive. "În situația în care voi fi invitat la Comisia de control din Parlament, voi spune tot ceea ce știu despre implicarea unor cadre ale SRI în activități abuzive/ ilegale, despre acuzațiile formulate de către Sebastian Ghiță în spațiul public și despre elementele de interes ale acestor zile. Cred, cu tărie, că este momentul să facem lumină în ceea ce privește ultimii 12 ani. De asemenea, cred că SRI trebuie să se reformeze și trebuie să își regăsească menirea legală", a declarat marți seară Daniel Dragomir, citat de flux24.ro. "Consider că abuzurile și injustiția din societatea românească trebuie să înceteze și că este datoria civică a fiecăruia dintre noi să participăm activ la viața cetății",a mai susținut Dragomir, conform flux24.ro.

Amintim că generalul Florian Coldea, șeful operativ al SRI, a fost trecut în rezervă la cererea sa, în urma dezvăluirilor explozive făcute de fugarul Sebastian Ghiță, care l-a acuzat, printre altele, că l-a șantajat pe fostul premier Victor Ponta și că a orchestrat din umbră, alături de șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi și de judecătoarea Camelia Bogdan, soarta dosarului "ICA". În privința plecării lui Coldea din SRI, Laura Codruța Kovesi, invitată la Digi 24, a spus că nu dorește să comenteze. Aceasta a afirmat din nou că nu este prietenă cu Sebastian Ghiță: "Nu vreau să fac un dialog cu un inculpat fugar. De când au apărut primele lui declarații, am sesizat CSM, am cerut arestarea preventivă. Am spus că nu sunt, nu voi fi prietenă cu Sebastian Ghiță. Declarațiile lui s-au dovedit mincinoase. L-am întâlnit la evenimente organizate de instituții publice, nu am avut întâlniri între patru ochi, nu am fost în vacanță împreună. Am descoperit dintr-o dată ce mulți prieteni aveam și nu știam. Bineînțeles, în ghilmele. A dispărut de sub filaj, este prima dată când se întâmplă așa ceva. Dispariția de sub filaj a fost anunțată procurorului de caz abia a doua zi, după aproximativ 16 ore", a declarat Kovesi la Digi 24.