„Voi sunteți eroii noștri... Fie-vă zborul lin!“

"După atâția ani petrecuți împreună, pot să spun că nu am văzut niciodată vreo urmă de răutate sau dușmănie în ochii frumoși ai Gabrielei, deși viața i-a pus în cale multe provocări. Veselia ei era contagioasă, era o boală pe care toți o primeam cu plăcere. S-a vorbit mult zilele astea despre eroi. Laura, Gabriela, Petre și Ginel, ei sunt eroii noștri! Îi vom păstra în amintire pe veci! În încercarea de a salva vieți, lucrul în echipă este una dintre cheile reușitei. Ei au fost o echipă aici, pe Pământ, și cu siguranță vor fi și acolo sus! Marea noastră echipă nu va mai fi niciodată la fel fără ei. Ați lăsat un gol imens în sufletele noastre! Veți rămâne pentru totdeauna în inimile și în mintea noastră, iar amintirile pe care le avem despre voi vor fi cele mai de preț și ne vor ajuta să vă păstrăm în mijlocul nostru. Dumnezeu a hotărât să vă dea aripi, iar noi ne vom ruga pentru voi mereu. Fie-vă zborul lin! Dumnezeu să vă odihnească în pace!". Acesta a fost mesajul de adio al colegilor de la SMURD Constanța pentru cei patru salvatori care și-au pierdut viața, luni după-amiază, în cumplitul accident aviatic petrecut în stațiunea Mamaia: Gabriela Camelia Harton, de 38 de ani, Laura Vizireanu, de 39 de ani, Petre Cătuneanu, de 47 de ani, și Ginel Claudiu Crăcănel, de 42 de ani. Toți cei prezenți au ascultat în Biserica "Bunavestire", din orașul Năvodari, cu fețele plecate și cu lacrimi în ochi, cuvintele care au răsunat în lăcașul de cult, acest „rămas bun“ simplu, uman, încărcat de regretul unei pierderi ireparabile...

O POVESTE DRAMATICĂ La funeraliile Gabrielei Camelia Harton au luat parte sute de persoane: rude, prieteni, colegi, precum și oameni care nu au cunoscut-o niciodată, dar care au dorit să-i aducă un omagiu după ce au aflat despre această tragedie. „Am fost foarte impresionată și am venit să îi aduc un ultim omagiu. Ar trebui să fim mai buni, să nu trecem indiferenți unii pe lângă alții. A fost o fată tare bună și chinuită... o eroină. Cred că, dacă am comunica mai mult și dacă ne-am pune noi în locul celor care au nevoie de ajutor, s-ar acționa altfel și în cazul lor cred că puteau fi salvați“, a declarat o femeie din Năvodari. „A avut o poveste dramatică și fiica ei are parte de aceeași soartă... Este prea mare durerea pentru familia ei... Era o femeie frumoasă, care avea toată viața înainte. A salvat multe vieți și pe ea nu a salvat-o nimeni. Așa a fost destinul ei. În fața sorții nu poți să te pui....“, a declarat cu, lacrimi în ochi, o vecină de-a asistentei. La căpătâiul salvatoarei s-au aflat tatăl ei și fiica de doar 13 ani.

ONORURI MILITARE Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și de un sobor format din zece preoți. Zeci de pompieri, medici SMURD, angajați ai Spitalului Județean de Urgență Constanța, reprezentanți ai Inspectoratului General al Aviației, ai Poliției, ai Jandarmeriei au venit la Năvodari pentru a o conduce pe ultimul drum pe Gabriela Camelia Harton, pentru a fi alături de familia salvatoarei de 38 de ani ce a pierit în apele înghețate ale lacului Siutghiol. Înaltpreasfințitul Teodosie a ținut o cuvântare în lăcașul de cult: "Mult îndurerată fiică, mult îndurerat tată, prieteni, colegi, întristată adunare, pe toți ne-a săgetat vestea morții năprasnice a celor patru salvatori de vieți omenești. De aceea suntem cu toții atât de adânc îndurerați încât cuvintele ni se par prea slabe ca să exprime atâta durere ce se trăiește în aceste momente. Viața celor ce s-au sfârșit în accidentul de elicopter nu s-a încheiat, însă, aici. Gabriela Camelia ne privește și ne ascultă, ne vede că suntem îndurerați, își privește fiica, își privește tatăl, îi privește pe toți... Noi nu vedem ceea ce este spiritual, dar taina vieții noastre este înaintea lui Dumnezeu limpede. Cine și-ar fi închipuit ce s-ar fi putut petrece? Și iată că toate acestea s-au petrecut și nu este nimic întâmplător. A salvat vieți și a mângâiat atâtea suflete și a fost atât de jertfelnică înaintea lui Dumnezeu, știind că prin jertfă omul se poate întâlni cu Dumnezeu. Se va întâlni și ea acum cu Dumnezeu!". Sicriul a fost purtat pe umeri de militarii ISU „Dobrogea”, iar în cortegiul funerar s-au aflat ambulanțe SMURD, autospeciale de pompieri, de poliție și de jandarmerie. Camelia Gabriela Harton a fost înmormântată cu onoruri militare. În timp ce jandarmii au tras focurile de armă, fanfara a cântat imnul României.

CETĂȚEAN DE ONOARE Primăria orașului Năvodari a decis ca Gabriela Camelia Harton să fie declarată Cetățean de Onoare. "În această după-amiază (n.r. - joi), la ora 17.00, într-o ședință a Consiliului Local a fost acordat titlul de Cetățean de Onoare, post-mortem, Gabrielei Camelia Harton. Este o situație tragică, o pierdere imensă pentru comunitate, pentru familie și pentru orașul nostru. Vom oferi rudelor un ajutor financiar de 7.000 de lei, iar locul de veci este gratuit", a declarat Florin Chelaru, viceprimarul orașului Năvodari.

ZI ÎNDOLIATĂ Tot ieri, ceilalți trei eroi care se aflau în elicopterul SMURD prăbușit au fost înmormântați în orașele natale: Brăila, Buzău și Mioveni. Laura Vizireanu a fost condusă pe ultimul drum la Brăila. Slujba de înmormântare, care a avut loc la Catedrala "Naşterea Domnului", a început cu o întârziere de aproximativ 30 de minute față de ora stabilită, deoarece mamei femeii i s-a făcut rău. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost purtat pe umeri de colegii de la SMURD Brăila, Laura Vizireanu fiind înmormântată în Cimitirul „Sf. Constantin“ cu onoruri militare. La funeralii au luat parte sute de oameni. Laura Vizireanu avea un băiețel de nouă ani. Copilotul Ginel Claudiu Crăcănel a fost înmormântat în Cimitirul "Sf. Gheorghe" din Mioveni, la ceremonie fiind prezente peste 3.500 de persoane. Cortegiul funerar a fost însoţit de garda de onoare formată din jandarmi de la Inspectoratul Judeţean Argeş şi militari din cadrul ISU Argeş. Căpitanul comandor a fost înmormântat cu onoruri militare. Familia sa a primit o plachetă de onoare din partea Inspectoratului General de Aviaţie. Slujba de înmormântare a pilotului Petre Corneliu Cătuneanu a avut loc la capela Bisericii "Sf. Ștefan", din Buzău, zeci de persoane fiind prezente pentru a-l conduce pe ultimul drum. "Sunt foarte supărat pentru ce s-a întâmplat. Sunt amărât și profund mâhnit. Îmi aduc aminte privirea lui luminoasă, era un om foarte optimist și riguros, o persoană extraordinar de entuziastă... O să-mi aduc aminte de el la fel ca și de ceilalți, ca de niște oameni de ispravă. Era foarte implicat, dornic să participe la dezvoltarea sistemului. Un om foarte săritor și optimist, care uneori te făcea să mergi mai departe", a declarat dr. Bogdan Oprița, de la SMURD București, prezent la funeralii.

FILMUL TRAGEDIEI Medicul Laura Vizireanu, asistenta Gabriela Camelia Harton, pilotul Petre Corneliu Cătuneanu şi copilotul Ginel Claudiu Crăcănel şi-au pierdut viaţa în urma tragicului accident aviatic ce a avut loc luni după-amiază în stațiunea Mamaia. Elicopterul SMURD care s-a prăbuşit în lacul Siutghiol transportase un pacient cu embolie pulmonară de la Tulcea la Spitalul Judeţean din Constanţa şi se întorcea de la Aeroportul ”Mihail Kogălniceanu”, unde alimentase. Alarma s-a dat la ora 16.11, când un apel la 112 anunța nenorocirea.