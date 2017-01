Voicu spune că filajele în cazul său au costat peste un milion de euro

Senatorul Cătălin Voicu, trimis în judecată în stare de arest preventiv de procurorii DNA într-un caz de corupţie, a declarat, ieri, în faţa judecătorilor instanţei supreme, că el nu şi-a trădat niciodată ţara, că nu a vândut ilegal armament şi că nu a lucrat niciodată pentru o putere străină, făcând referire la interceptările realizate, într-o anumită fază procesuală, în cazul său, la solicitarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Voicu a făcut aceste declaraţii pentru a arăta că timp de aproape un an a fost “filat şi supravegheat operativ cu toate mijloacele posibile” de către lucrători ai SRI, într-un dosar al DIICOT în care era suspectat de infracţiuni la legea siguranţei naţionale, pentru care, în final, a primit neînceperea urmării penale (NUP). Ulterior, dosarul a fost trimis, potrivit competenţei, la DNA, întrucât s-au conturat infracţiuni de corupţie. Totodată, Voicu a susţinut că, din ceea ce ştie el, o zi de filaj costă între 3.000 şi 7.000 de euro, “datorită faptului că această operaţiune implică cel puţin zece maşini şi foarte multe resurse umane într-o capitală precum Bucureştiul”. În opinia sa, “făcând un calcul matematic simplu. toată activitatea de aproape un an a SRI şi DIICOT în cazul său ar fi costat peste un milion de euro, bani pierduţi deoarece dosarul s-a finalizat cu neînceperea urmării penale”. El susţine că ar fi fost monitorizat inclusiv prin satelit. În schimb, procurorii anticorupţie au stabilit cheltuielile judiciare - între care şi plata orelor de filaj - pentru ancheta în cazul senatorului în valoare de 200.000 de lei, împărţite în mod egal între Voicu, Marius Locic, Florin Costiniu şi Costel Căşuneanu, instanţa supremă urmând să decidă achitarea acestei sume de către cei patru, dacă îi va găsi vinovaţi pe inculpaţi. Completul de 9 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, apoi, că senatorul Voicu rămâne în arest, respingând, astfel, recursul parlamentarului împotriva deciziei aceleiaşi instanţe, prin care s-a stabilit că arestarea sa este legală. Decizia judecătorilor este definitivă. Senatorul Cătălin Voicu, judecătorul Florin Costiniu şi oamenii de afaceri Costel Căşuneanu şi Marius Locic au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru trafic de influenţă, complicitate la trafic de influenţă, cumpărare de influenţă şi, respectiv, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procesul în care cei patru vor fi judecaţi va începe în 14 iulie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.