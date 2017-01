Voicu va sărbători 1 an în „arest preventiv”

Senatorul Cătălin Voicu rămâne în arest după ce completul de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis recursul DNA, decizând respingerea cererii de eliberare sub control judiciar a senatorului. Prin acest verdict, instanţa supremă întoarce, practic, o hotărâre a sa, de săptămâna trecută, prin care dispusese eliberarea lui Voicu sub control judiciar. Tot ieri, instanţa supremă a admis şi recursul DNA împotriva deciziei Secţiei penale a ÎCCJ, care revocase interdicţia de a părăsi ţara dispusă în cazul omului de afaceri Costel Căşuneanu. Hotărârea completului de judecători al instanţei supreme este definitivă. Voicu este în arest de la sfârşitul lunii martie 2010. Procurorii DNA i-au trimis în judecată, pe 21 mai 2010, pe senatorul Cătălin Voicu, judecătorul Florin Costiniu şi oamenii de afaceri Costel Căşuneanu şi Marius Locic, pentru fapte de corupţie. Potrivit DNA, senatorul Voicu este acuzat de două fapte de trafic de influenţă, dar şi pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu fapte de corupţie, în formă continuată. Fostul preşedinte al Secţiei Civile a ÎCCJ, Florin Costiniu, va fi judecat pentru complicitate la trafic de influenţă, în timp ce oamenii de afaceri Costel Căşuneanu şi Marius Locic au fost deferiţi justiţiei pentru cumpărare de influenţă, în formă continuată, respectiv cumpărare de influenţă, fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu fapte de corupţie, participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual la legea contabilităţii în legătură cu fapte de corupţie, toate în formă continuată.