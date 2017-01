Voiculescu a demisionat din Senat

Preşedintele PC, Dan Voiculescu, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că demisionează din Senat, însă a susţinut că gestul nu are legătură cu acuzaţiile care i se aduc de către DNA sau CNSAS, ci cu faptul că toate proiectele bune ale conservatorilor au fost tergiversate în Parlament. Voiculescu a adăugat că faptul că pleacă din Senat nu trebuie considerat drept \"un eşec sau o înfrîngere\": \"Orice zvon sau comentariu că mă retrag din politică nu are niciun fel de bază\". El a precizat că principalul motiv al deciziei sale de a demisiona din Parlament este neadoptarea proiectelor pe care le-a susţinut. Voiculescu a mai spus că \"a fost o greşeală\" că a acceptat să candideze pentru un mandat de parlamentar, însă a subliniat că rămîne în politică. El a ţinut să precizeze că în perioada următoare se va dedica PC şi obiectivului partidului de a obţine 7% la alegerile pentru Parlamentul European. Voiculescu a precizat că renunţarea lui la calitatea de parlamentar nu este o piedică în calea DNA, ci dimpotrivă, deoarece îşi ridică singur imunitatea parlamentară: \"În legătură cu eventualele acuzaţii care mi se aduc mie de DNA, nu fac decît să-mi ridic singur imunitatea parlamentară şi nu au decît să termine cu aceste acuzaţii neadevărate\". El a arătat că, în cazul CNSAS, \"lucrurile sînt mai complicate\", deoarece această instituţie este folosită în lupta politică şi nu este o instituţie care să facă dreptate: \"Pe mine, deciziile CNSAS nu mă interesează, sînt ca şi deciziile unor oameni politici legate de influenţa politică\". Liderul PC s-a referit la CNSAS ca fiind o instituţie care a făcut \"patru lucruri bune pentru el\". El a precizat că primul lucru bun a fost cînd CNSAS a apărut cu Dosarul Felix în preziua cînd se pregătea să devină vicepremier, arătînd că, în acest mod, a scăpat de o poziţie în care îi era greu să lupte cu sistemul. Un alt lucru bun a fost, în opinia lui Voiculescu, faptul că unul dintre membrii CNSAS, Cazimir Ionescu, i-a recomandat o cremă şi l-a \"scăpat de psoriazis\". Liderul PC a mai spus că un lucru bun a fost şi că a scăpat de Mircea Dinescu, un alt membru al CNSAS: \"Mircea Dinescu îmi cerea acum un an şi jumătate de muncă şi mi-a dat dovada că nu am făcut poliţie politică, iar după un an şi jumătate, cînd a fost dat afară din trust, mi-a dat verdict de colaborator. Aşa am văzut caracterul şi puterea acestui lucru nenorocit-banul\". El a adăugat că \"acuzaţia tembelă\" care i-a fost adusă de CNSAS, că ar fi fost informator al fostei securităţi, l-a scutit de \"acuzaţia gravă\" că ar fi avut conturile lui Ceauşescu. Voiculescu a apreciat, în concluzie, că CNSAS trebuie desfiinţat, deoarece cheltuieşte \"banul de pomană\", \"învrăjbeşte populaţia\", iar toate dosarele Securităţii trebuie să fie puse pe site pentru ca toată lumea să le citească. Liderul PC, Dan Voiculescu, nu a exclus totuşi posibilitatea de a mai candida vreodată pentru o funcţie publică, după ce a demisionat din Senat, arătînd că va reveni pe o funcţie în legislativ sau executiv doar atunci cînd PC va fi o forţă politică importantă.