Voiculescu consideră că românii din Sf. Gheorghe sunt discriminaţi

Senatorul Dan Voiculescu susţine, într-un mesaj postat, ieri, pe blogul personal, că raportul de 119 la zero dintre maghiarii şi românii angajaţi în Primăria Sfântu Gheorghe indică o potenţială discriminare şi le solicită românilor care locuiesc în respectiva localitate să se implice pentru a demonstra concret acest fapt şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. “Pe lângă aspectele de ordin strict juridic, pe care le las în seama specialiştilor, trebuie să remarc că orice cetăţean al României are nu doar dreptul, ci chiar obligaţia de a face toate demersurile legale pentru a combate orice modalitate de limitare a unor drepturi pe criterii etnice”, spune el. Voiculescu se arată dezamăgit că “puritatea” etnică din Primăria Sfântu Gheorghe rămâne suspectă”. Liderul PC menţionează faptul că, în conformitate cu statisticile, în general, în oraşele în care ponderea numerică a unei minorităţi depăşeşte 10% din populaţia totală, aceasta are reprezentanţi în rândul funcţionarilor publici din Primărie, în mod natural, fără a fi necesare intervenţii ale instituţiilor care combat discriminarea. El consideră că atunci “când statul doarme (sau se preface că doarme), cetăţenii trebuie să-l trezească!”.