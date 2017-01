Voiculescu, din nou în fața instanței

Procesul în care Dan Voiculescu a fost condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare cu executare are un nou termen, astăzi, la Curtea de Apel București, cu un complet nou de judecători, după ce a fost amânat de mai multe ori în ultimele luni. La sosirea la Curtea de Apel, Dan Voiculescu a declarat că are încredere în noii judecători: „Am citit CV-ul doamnei judecător Camelia Bogdan şi am văzut că e specializată în spălarea banilor, adică exact infracţiunea de care sunt acuzat. Am încredere în competenţa sa”, a spus patronul Antenelor. Noii judecători ai lui Voiculescu sunt Camelia Bogdan și Mihai Alexandru Mihalcea, promovați recent la Curtea de Apel București de la Tribunalul București. Completul de judecători din dosarul ICA a fost modificat de conducerea Curții de Apel București după ce judecătorul Florica Duță s-a pensionat, iar Stan Mustață a fost arestat preventiv.