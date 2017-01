Voiculescu: “Ipocrizia lui Traian Băsescu continuă"

Preşedintele PC, Dan Voiculescu, a declarat ieri că a primit din partea premierului Tăriceanu propunerea ca formaţiunea sa să facă parte din Guvernul restructurat, dar conservatorii nu negociază şi nu intenţionează să facă parte din acest guvern. Potrivit lui Voiculescu, conservatorii se mai gîndesc în ce măsură este bine ca din viitorul guvern să facă parte şi reprezentanţi ai UDMR: "Noi am propus un guvern monocolor PNL, avînd în vedere nevoia de responsabilitate. România trebuie să ştie cine are responsabilitatea şi meritul pentru o anumită stare de lucruri". El a ţinut însă să precizeze că acest fapt nu înseamnă că PC nu ar acorda votul de încredere unui Cabinet restructurat din care fac parte şi unul-doi miniştri ai UDMR. Liderul PC a estimat că Guvernul restructurat va primi votul Parlamentului pînă la sărbătorile de Paşti, luni urmînd să aibă loc audierile candidaţilor pentru posturile de miniştri în comisiile parlamentare, iar marţi sau miercuri, aceştia să fie votaţi de plenul celor două Camere. Liderul PC a subliniat că este falsă imaginea creată de Băsescu potrivit căreia criza politică ar fi determinată de condamnarea comunismului, de predarea arhivelor securităţii şi de chemarea oamenilor politici la Parchet: "PC îşi menţine cererea făcută preşedintelui Traian Băsescu de a demisiona. Ipocrizia lui Traian Băsescu continuă". Voiculescu susţine că primul care trebuie să primească verdictul de poliţie politică este şeful statului: "Îi acuzăm pe Traian Băsescu, Daniel Morar şi pe Monica Macovei că au încercat şi încearcă să facă din România un stat poliţienesc". El a precizat că săptămîna viitoare va veni cu probe potrivit cărora Băsescu ar fi făcut poliţie politică înainte de 1989, dar şi după acest an. Liderul PC a mai declarat că faptele penale de care se face vinovat şeful statului, rezultate în urma audierilor din comisia de anchetă privind suspendarea şefului statului, sînt cuprinse într-un dosar separat care va fi trimis săptămîna viitoare la Parchet. Potrivit lui Voiculescu, la acest dosar lucrează în prezent "aparatul tehnic", care se ocupă cu îndosariere şi alte lucruri. El a adăugat că afirmaţia că Traian Băsescu a făcut şi face poliţie politică nu are legătură cu lucrările comisiei de anchetă şi este o "chestiune pe care şi-o asumă PC". Voiculescu a afirmat că Raportul Comisiei de anchetă privind suspendarea din funcţie a şefului statului are două concluzii: "Traian Băsescu a încălcat Constituţia României" şi "Traian Băsescu este implicat în fapte de natură penală".