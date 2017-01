Preşedintele Traian Băsescu a declarat, marţi, într-un interviu difuzat de BBC, că oamenii de afaceri din spatele trusturilor media, proveniţi din fosta putere comunistă, controlează viaţa politică şi pe cea economică din România, fiind interesaţi ca statul să fie cît mai slab.

În replică, liderul PC, Dan Voiculescu, susţine că "atacul virulent" al preşedintelui Băsescu la adresa trusturilor de presă private este de natură să intimideze mass-media şi atentează grav la libertatea de exprimare a ziariştilor români şi îl caracterizează pe şeful statului drept "un mare laş diversionist". El arată, într-un comunicat remis presei, că în toată lumea democratică presa liberă are la bază capitalul privat şi este deţinută, în mare măsură, de grupuri economice puternice: "Este şi normal să fie aşa întrucît presa liberă şi de calitate necesită resurse financiare substanţiale de natură să asigure salarii pe măsura valorii profesioniştilor din domeniu. La fel de normale sînt şi opiniile diferite sau critice exprimate în mass-media private". Liderul PC crede că şeful statului este însă deranjat de această realitate globală şi de această normalitate democratică şi crede că Băsescu "visează să conducă o ţară care ar avea numai o presă de stat gata să-i ridice ode măreţului conducător, ca pe vremurile pe care tocmai le condamna": "Îl informez pe această cale că şi-a ales greşit mandatul. Trebuia să fie preşedinte pînă în 1989". Voiculescu atrage atenţia că România de astăzi nu mai poate accepta dominaţia statului asupra presei şi nici atacurile antidemocratice la adresa mass-media venite chiar din partea preşedintelui ţării: "Am spus de nenumărate ori că Traian Băsescu este un mare ipocrit. Afirmaţiile lui recente o dovedesc din nou. Traian Băsescu uită foarte repede că aceeaşi presă românească privată, pe care o acuză în bloc acum, l-a ajutat, făcîndu-şi doar meseria, să ajungă la putere în urmă cu doi ani". El susţine că, în plus, după interviul şefului statului, poate afirma că "Traian Băsescu este şi un mare laş diversionist, pentru că asta denotă atitudinea unui individ care acuză grav o întreagă comunitate de oameni fără să aibă curajul să pronunţe un nume". Liderul PC apreciază că România are "un preşedinte în derivă", lucru dovedit de indicaţiile aberante pe care îşi permite să le dea justiţiei opinînd că patronii de presă ar trebui să ajungă în instanţă: "Preşedintele Băsescu comite astfel unul dintre cele mai periculoase atacuri asupra mass-media, încălcînd, în mod flagrant, prezumţia de nevinovăţie a oricărui cetăţean al acestei ţări". În opinia lui Voiculescu, Băsescu a atacat neconstituţional liderii partidelor de opoziţie, Mircea Geoană şi Corneliu Vadim Tudor, ceea ce oferă "imaginea unui preşedinte hotărît să dinamiteze pilonii oricărei democraţii: presa liberă şi opoziţia". Voiculescu consideră că "România europeană nu-şi mai poate permite un preşedinte crizat permanent şi iresponsabil adeseori, iar votul românilor va consfinţi această realitate".