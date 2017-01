Sîmbătă şi duminică, Constanţa a fost gazda mai multor manifestări sportive desfăşurate sub egida Olimpiada Distracţiei "McDonald’s". Evenimentul sportiv de la ţărmul mării a încheiat turneul naţional care a mai programat pe parcursul acestui an întreceri în alte cinci oraşe: Timişoara, Cluj, Bucureşti, Braşov şi Ploieşti. Prima zi a fost rezervată meciurilor din grupe la streetball, dar şi jocurilor gonflabile, gen bungee bull ride sau bungee run, care au adunat la start cîteva sute de participanţi. La întrecerea de streetball s-au înscris 71 de echipe, care au disputat peste 150 de meciuri pe terenurile amenajate în faţa Sălii Sporturilor. Duminică, peste 200 de participanţi au luat startul din faţa Palatului Copiilor într-un cros tradiţional, în prezenţa preşedintelui Federaţiei Române de Atletism, Ilie Floroiu. În competiţia fetelor s-a impus Andreea Coroianu, în timp ce la băieţi a cîştigat Bogdan Ofiţeru. Olimpiada s-a încheiat cu finala de streetball la categoria peste 18 ani şi adjudecată de bucureştenii de la Bob's Squad. Toţi cîştigătorii au fost premiaţi cu DVD-uri player, echipament sportiv şi ceasuri de mînă. Evenimentul a fost organizat de McDonald's România, DSJ Constanţa şi Best Sport, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa, Inspectoratului Jandarmeriei, Inspectoratul Şcolar şi Poliţia Rutieră Constanţa. Cotidianul "Telegraf" s-a numărat printre partenerii media ai acestui eveniment.