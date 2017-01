Voinescu vrea schimbarea regimului politic în România

Sâmbătă, la hotelul Ibis din Constanţa, a avut loc o dezbatere publică despre reforma Constituţională a României. Deputatul PDL Maria Stavrositu i-a avut ca invitaţi la această dezbatere pe vicepreşedinţii PDL Sever Voinescu şi Monica Macovei, care au explicat motivele pentru care Traian Băsescu şi PDL doresc modificarea Constituţiei. ”Sunt adeptul unei schimbări a regimului politic din România. Suntem puţini cei care credem acest lucru. Modificările pe care le propunem acum sunt un prim pas. Cred că prin aceste modificări se stabileşte foarte bine raportul dintre preşedinte şi celelalte instituţii ale statului. Am preluat modelul Constituţiei franceze, dar pe care l-am adaptat. Este nevoie să întărim poziţia preşedintelui în raport cu primul ministru şi cu Parlamentul pentru a nu mai exista derapaje, dar şi pentru a putea controla o situaţie de criză, cum am avut în România ultimilor ani”, a declarat Sever Voinescu. El a precizat că România ar putea prelua modelul Constituţiei americane, dar acest lucru ar presupune eforturi şi mai mari. La rândul ei, europarlamentarul Monica Macovei a declarat că decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) în ceea ce priveşte o serie de modificări ale Constituţiei, pe care le-a declarat neconstituţionale, o dezamăgeşte şi blochează procesul de reformă a statului. ”Nu am înţeles de ce au declarat neconstituţională ridicarea imunităţii parlamentarilor şi menţinerea acesteia doar pentru declaraţiile politice. La fel nu am înţeles de ce nu au fost de acord cu textul care ar fi permis confiscarea averilor ce nu pot fi dovedite. Din păcate, decizia CCR este obligatorie”, a declarat Monica Macovei. În ceea ce priveşte motivarea CCR referitoare la imunitate, se poate vorbi aici despre o eroare, având în vedere că CCR consideră imunitatea un drept fundamental. Ce se va întâmpla cu parlamentarii care nu vor mai obţine un nou mandat? Cum vor accepta ei pierderea unui drept fundamental?