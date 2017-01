Voinţa autorităţilor locale, facultativă, prin lege, pentru managerii de spitale

Calitatea îndoielnică a serviciilor medicale oferite populaţiei la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) a fost semnalată, în nenumărate rînduri, de mass media locală, iar reacţiile manageriale întîrzie să apară. Contactat de reporterii cotidianului ”Telegraf”, purtătorul de cuvînt al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristian Moldovanu, a declarat că instituţia pe care o reprezintă nu mai are nicio pîrghie prin care să influenţeze actul medical la nivelul Spitalului, aceasta fiind consecinţa aplicării controversatei reforme impuse de ministrul-contabil al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Pînă anul acesta, CJC avea doi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al unităţii sanitare însă, după promulgarea noii legi a spitalelor, Consiliul de Administraţie, care aproba bugetul spitalului şi trăgea directorii la răspundere pentru actul managerial, a fost înlocuit cu un simplu Consiliu Consultativ, ale cărui indicaţii sînt pur facultative pentru manager. ”Conform legii, acest for este unul consultativ, care are o componenţă eterogenă, fără nicio atribuţie managerială sau decizională”, a declarat managerul SCJU, conf. univ Ioan Tiberiu Tofolean. Prin urmare, CJC a devenit un simplu proprietar de ziduri la Spitalul Judeţean, fără a mai avea atribuţii în îmbunătăţirea actului medical.

Zilele trecute, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a remis o adresă oficială conducerii SCJU, prin care îl informează direct pe manager asupra faptului că Consiliul nu va mai desemna reprezentanţi în Consiliul Consultativ al spitalului. ”CJC consideră că înfiinţarea Consiliului Consultativ la nivelul Spitalului reprezintă o modalitate indirectă de a diminua, în mod nelegal, implicarea proprietarilor în administrarea unităţii spitaliceşti. Legea 95/2006 introduce în structura administrativă şi de decizie a SCJU un organism fantomatic şi fără rol decizional, în paralel cu desfiinţarea Consiliului de Administraţie, organism de decizie, în care reprezentanţii noştri puteau lua parte la bunul mers al activităţii medicale. Consiliul consultativ nu reprezintă altceva decît o structură în care reprezentanţii arătaţi de lege se vor întîlni pentru a formula eventuale recomandări managerilor, care pot trece oricînd peste acestea avînd în vedere caracterul facultativ al recomandărilor. Considerăm că reprezentanţii noştri nu contează în mecanismul dezbaterilor şi al recomandărilor, avînd în vedere rolul inexistent al proprietarului în activitatea unităţii spitaliceşti”, a menţionat Nicuşor Constantinescu în adresă.