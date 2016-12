Voleibaliștii constănțeni au ajuns ieri la Novosibirsk

Miercuri, de la ora 15.00 (ora României), în sala „Sever“ din Novosibirsk este programat meciul dintre formația locală Lokomotiv și CVM Tomis Constanța, contând ca manșă retur din faza play-off 12 a Ligii Campionilor la volei masculin. Delegația constănțeană a ajuns ieri la Novosibirsk, capitala Siberiei și al treilea oraș ca mărime din Rusia, după Moscova și Sankt Petersburg. Jocul de mâine va fi televizat în direct pe Digi Sport 1.

CVM TOMIS SE GÂNDEȘTE MAI MULT LA COMPETIȚIILE INTERNE

Înfrângerea cu scorul de 0:3 din întâlnirea tur, desfășurată miercurea trecută în Sala Sporturilor din Constanța, le oferă șanse minime de calificare jucătorilor de la CVM Tomis. Conștienți de faptul că aventura în Liga Campionilor este aproape încheiată, antrenorii echipei tomitane au decis să se concentreze asupra competițiilor interne, astfel că antrenamentele de săptămâna trecută au fost preponderent fizice, menite să „încarce bateriile” jucătorilor înaintea partidelor decisive pentru câștigarea campionatului și a Cupei României.

„Ne rămân obiectivele interne, Cupa României și campionatul, cele mai importante pentru noi. Deja am început pregătirea pentru ele, băieții sunt concentrați pentru ce au de făcut, urmează o perioadă grea și deja am început să facem acumulări fizice”, a explicat antrenorul secund Radu Began. „Mai important este acum viitorul acestui sezon, respectiv campionatul și Cupa României. Am lucrat, zilele acestea, foarte mult la capitolul fizic, pentru a putea încheia sezonul în condiții cât mai bune. Sper să nu avem accidentări și să terminăm cât mai bine acest sezon”, a adăugat Andrey Zhekov, căpitanul echipei. „Sinceri să fim, știm că deja este jucată calificarea și mergem acolo pentru că trebuie să bifăm și partida retur. Nu prea ne mai gândim la victorie și am început să ne pregătim pentru competițiile interne. Zilele acestea am făcut mai mult pregătire fizică, intenția antrenorului fiind clară: punem accent pe meciurile rămase de jucat în campionat și în Cupa României, practic, principalele noastre obiective în acest sezon. Nu putem să ne aventurăm să jucăm acolo cu prima echipă și să încercăm imposibilul, ca să ne întoarcem în țară foarte obosiți sau chiar să riscăm unele accidentări ale jucătorilor de bază. Cred că antrenorul nostru a gândit bine această strategie: nu vom juca acolo cu prima echipă, dar cei care vor intra în teren vor da maximum”, a spus centrul Andrei Spînu înainte de plecarea în Rusia.

LOKOMOTIV A ÎNVINS LIDERUL BELGOROD CU 3:0!

Sîrbul Bojan Janic le-a cerut scuze fanilor pentru eșecul destul de usturător suferit la Constanța, care a decis practic calificarea rușilor în faza următoare a competiției. „Regret mult modul cum am jucat la Constanța, cred că a fost cel mai slab meci al nostru din acest sezon. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, deși recunosc că ei alcătuiesc o echipă mai bună. Am vorbit după meci cu prietenul meu David Lee (n.r. - centrul american al vicecampioanei Rusiei), cu care am jucat anul trecut în China, și mi-a spus că, pentru ei, evoluția de la Constanța a fost cea mai bună din acest sezon, fie în competițiile interne, fie în Liga Campionilor. Nu au făcut greșeli și le-a intrat totul. Noi nu am reușit să câștigăm nici măcar un set sau să ținem scorul mai strâns, iar acum calificarea este aproape decisă”, a afirmat Janic. Într-adevăr, că Lokomotiv este într-o formă deosebită în această perioadă o demonstrează și evoluția de sâmbătă din campionat, când a administrat liderului Belogorie Belgorod a doua înfrângere în 24 de etape, scor 3:0 (25:23, 25:16, 25:19)! Antrenorii Andrei Voronkov și Konstantin Sidenko au utilizat următorii jucători: Butko 1p - Zemchenok 15p, Volvich 4p, Abrosimov 6p, Camejo 16p, Divis 2p, Golubev - libero (au mai jucat: Eremin 5p, Leonenko, Samsonychev, Lee 4p, Komarov). E drept, Belgorod și-a odihnit câțiva jucători importanți, cum ar fi Travica, Muserskiy, Khtey, Smolyar, Tetyukhin, Grozer și Bragin, cu gândul la returul cu Halkbank Ankara din play-off-ul Ligii Campionilor. Partida este programată astăzi, de la ora 18.00, la Belgorod, iar în tur s-au impus turcii, cu 3:1.