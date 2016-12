Voleibaliștii polonezi, campioni mondiali, foști sau viitori adversari ai CVM Tomis

Campioana României la volei masculin, Club Volei Municipal Tomis Constanța, se pregătește pentru a zecea participare consecutivă în Cupele Europene și pentru a treia prezență consecutivă în Liga Campionilor, cea mai puternică întrecere europeană intercluburi. O competiție în cadrul căreia CVM Tomis a beneficiat de serviciile a numeroși jucători de valoare și a înfruntat voleibaliști cu rezultate remarcabile. Și cum duminică s-a încheiat a XVIII-a ediție a Campionatului Mondial de volei masculin, găzduită și câștigată de Polonia, continuăm astăzi și mâine, în paginile de sport ale cotidianului „Telegraf”, prezentarea jucătorilor care evoluează sau au evoluat la Tomis, dar și a celor pe care formația constănțeană i-a înfruntat sau îi va înfrunta în Cupele Europene și meciuri amicale, în cadrul turneelor de pregătire.

POLONIA A CÂȘTIGAT TITLUL MONDIAL LA VOLEI MASCULIN, DUPĂ O PAUZĂ DE 40 DE ANI

Duminică seară, la Katowice, naționala Poloniei a cucerit al doilea său titlu suprem în voleiul masculin, la 40 de ani după ce se impunea în Mexic (1974). De această dată, polonezii au evoluat pe teren propriu și au trecut de Brazilia în finală, cu scorul de 3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:22), luându-și revanșa în fața echipei care îi învingea în finala Mondialului de acum opt ani, la Tokyo. De notat că Brazilia cucerise ultimele trei titluri mondiale, în 2002, 2006 și 2010! Peste 12.000 de spectatori au asistat la finala desfășurată în „Spodek Arena” și și-au împins favoriții spre victorie, în afara sălii aflându-se alte mii de polonezi, care au urmărit meciul pe un ecran uriaș. Au evoluat formațiile - Polonia (antrenor Stéphane Antiga): Drzyzga - Wlazly 14 puncte, Klos 5p, Nowakowski 10p, Winiarski 13p, Mika 22p și Zatorski - libero (au mai jucat: Kubiak, Konarski 2p, Buszek și Zagumny); Brazilia (antrenor Bernardo Rezende): Bruno Rezende 3p - Wallace 18p, Sidnei 7p, Lucas 15p, Murilo 8p, Lucarelli 18p și Mario Junior - libero (au mai jucat: Vissotto 2p, Felipe Marques, Raphael, Lourenço și Carbonera). Dintre finaliștii prezenți duminică seară pe terenul din „Spodek Arena”, opt sunt mai vechi cunoștințe ale echipei constănțene CVM Tomis. Șapte sunt proaspeți campioni mondiali: centrii Piotr Nowakowski și Andrzej Wrona (foști la Domex Czestochowa), extrema Michal Kubiak (fost la Jastrzebski Wegiel), universalul Mariusz Wlazly (MVP-ul turneului final și cel mai bun universal), centrul Karol Klos (cel mai bun centru, alături de neamțul Böhme), extrema Michal Winiarski și liberoul Pawel Zatorski (toți de la PGE Skra Belchatow). De la învinși, îl cunoaștem bine pe coordonatorul Raphael Vieira de Oliveira (fost la Halkbank Ankara), în timp ce liberoul Mario Junior va veni la Constanța cu echipa italiană Copra Elior Piacenza, pentru meciul din ediția viitoare a Ligii Campionilor. Nici din finala mică nu au lipsit cunoștințe ale publicului constănțean iubitor de volei. Liberoul Markus Steuerwald (Paris Volley) a cucerit bronzul mondial după ce s-a duelat cu coechipierul său Mory Sidibe, universalul naționalei Franței. La germani, printre rezerve s-a numărat și centrul Max Günthör (VfB Friedrichshafen), iar la francezi - extrema Nicolas Marechal (fost la Jastrzebski Wegiel). Pentru Franța joacă și centrul Kevin Le Roux, utilizat ca universal de formația italiană Piacenza.

ZHEKOV CONSIDERĂ CĂ POLONIA A MERITAT SĂ DEVINĂ CAMPIOANĂ MONDIALĂ

„Finala a fost superbă și cred că polonezii au câștigat pe merit titlul mondial. Au jucat cu Brazilia de două ori într-o săptămână și au învins de fiecare dată. Au practicat un volei foarte bun și, după ce au pierdut primul set, au schimbat coordonatorul (n.r. - veteranul Zagumny, 36 de ani, a intrat în locul lui Drzyzga, 24 de ani), iar brazilienii nu au mai reușit să revină. Cred că a fost un rezultat corect, iar atmosfera din sală a fost fantastică, așa cum este la toate meciurile de volei din Polonia”, a declarat Andrey Zhekov, coordonatorul campioanei CVM Tomis Constanța și al naționalei Bulgariei care a participat la CM din Polonia și a ocupat locul 13 în clasamentul final, la egalitate cu Italia. „Nu a fost un turneu prea reușit pentru noi. Am tras tare la antrenamente înaintea competiției, dar rezultatele de la turneul final nu au fost cele așteptate. A fost însă o experiență utilă pentru componenții mai tineri ai lotului național, care au viitorul în față și care sper să joace la un nivel superior la marile competiții care vor urma”, a mai spus voleibalistul bulgar, revenit la națională după o pauză destul de lungă. „Sunt aproape doi ani de când nu mai jucasem pentru echipa națională și mă bucur că am revenit. A fost al treilea Campionat Mondial la care am jucat și totul a fost bine pentru mine, mai puțin rezultatele pe care le-a înregistrat echipa mea”, a conchis Zhekov.

ROSIC, ÎNCÂNTAT DE OCAZIA DE A JUCA VOLEI PE STADIONUL NAȚIONAL DIN VARȘOVIA

Club Volei Municipal Tomis Constanța a mai avut un reprezentant la Mondialul polonez, pe liberoul sârb Nikola Rosic, jucător care a semnat în această vară pentru campioana României, iar la CM 2014 a fost titular. „Pentru noi nu a fost un turneu final prea reușit, pentru că nu am urcat pe podium, dar așa este în sport. Am pierdut puncte importante în meciuri decisive, nu ne-am îndeplinit obiectivul, dar pentru mine a fost extraordinar că am fost acolo și că am jucat bine la încă o mare competiție. În plus, am participat la acel fantastic meci disputat pe Stadionul Național din Varșovia, în fața a peste 60.000 de spectatori, iar asta nu ți se întâmplă, probabil, decât o dată în viață. Au fost foarte mulți oameni în tribune, mulți chiar și pentru un meci de fotbal, dar publicul polonez a fost extraordinar și senzațiile trăite de noi pe teren au fost unice”, a declarat Rosic. Serbia a ocupat locul 9 în clasamentul final al CM din Polonia, la egalitate cu Finlanda. VA URMA