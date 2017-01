Voleibalistele constănţene, la un set de surpriză

Clasată pe ultimul loc al Diviziei A1 la volei feminin, CS Volei 2004 Constanţa a fost la un pas să obţină primul succes din acest campionat. Formaţia pregătită de cuplul Doina şi Constantin Ferenţi a cedat ieri, în Sala Sporturilor, în etapa a 11-a, 2-3 pe teren propriu cu Rapid Bucureşti, la capătul unei dispute extrem de echilibrate. Gruparea de pe litoral a început în forţă, Adriana Vîlcu şi Laura Tikvicki dominînd cu autoritate disputa de la fileu. În aceste condiţii, voleibalistele constănţene au achiziţionat rapid primele două seturi, 25-21 şi 25-25, părînd că se îndreaptă către victorie. Campioana en titre a răbufnit în setul al treilea, pe fondul relaxării gazdelor şi a revenit în joc, impunîndu-se cu 25-20. Situaţia a continuat şi în setul al patrulea, cînd coordonatoarea Alexandra Oprişan a greşit minge după minge. Drept urmare, bucureştencele au cîştigat lejer, 25-18 şi au împins partida în tie-break. Din păcate, căderea gazdelor a continuat şi Rapid şi-a adjudecat setul decisiv, 15-10, obţinînd al patrulea succes din acest sezon, 3-2. “Nu înţelegem cum am putut să pierdem acest joc. Am rămas în vestiar cu ochii în lacrimi, dar sperăm să nu se mai repete această situaţie şi să cîştigăm următorul joc pe teren propriu“, a declarat Anca Nicolau. "Din păcate, sînt trei jucătoare care nu au psihic pentru a juca în prima ligă. În plus, nici banca de rezerve nu ne-a ajutat, astfel că am fost nevoiţi să jucăm mai toată partida în aceeaşi formulă", a spus antrenorul Constantin Ferenţi.

Au evoluat formaţiile - CS Volei 2004 (antrenor Constantin Ferenţi): Oprişan - Vîlcu, M. Radu, Nicolau, Tikvicki, Chiriac, libero: Mocanu, au mai jucat: Djordjevic, Anghel, Poştaru; Rapid (antrenor Alexandru Iuhasz): Kapelovici - I. Radu, Iosif, Dospinescu, Drîmboi, Tsvetanova; libero: Fişer, au mai jucat: Stan, Popa.

Celelalte rezultate din etapa a 11-a: Unic Piatra Neamţ - CSU Metal Galaţi 0-3; CSM Lugoj - CSU Tg. Mureş 2-3; Ştiinţa Bacău - U. Jolidon Cluj 3-0; Penicilina Iaşi - Dinamo Bucureşti 1-3.