Voleibalistele constănţene pregătesc debutul în returul Diviziei A1

Pînă la reluarea Diviziei A1 de volei feminin au mai rămas doar patru zile, CS Volei 2004 Tomis Constanţa aflîndu-se pe ultima sută de metri a pregătirilor. După ce sîmbătă seară au revenit de la turneul de la Piatra Neamţ, unde au susţinut patru meciuri de verificare în trei zile, fetele au primit duminică liber. De ieri, voleibalistele constănţene pregătesc debutul oficial în 2008, care va avea loc pe 26 ianuarie, cînd în Sala Sporturilor va sosi IOR Bucureşti. Cele patru partide susţinute în turneul de la Piatra Neamţ au fost extrem de utile grupării de pe litoral, care a revenit acasă cu un moral foarte bun, după ce în ultima partidă a fost foarte aproape de o victorie în faţa campioanei României, CSU Metal Galaţi. Pe lîngă formarea relaţiilor de joc, voleibalistele constănţene au acumulat un plus şi pe plan fizic, directorul tehnic Iuliana Enescu arătîndu-se foarte mulţumită de echipă. “A fost un turneu foarte util, care mi-a arătat unde se află acum echipa, cît mai avem de lucru, dar mi-a şi dat indicaţii despre limitele jucătoarelor. Deşi am avut un început slab, fetele au evoluat de la meci la meci şi am încheiat mult mai bine această pregătire. Am reuşit să cristalizăm şi un sexet de bază, dar am acumulat şi un moral bun pentru returul care ne aşteaptă”, a explicat Iuliana Enescu. Aceasta speră ca pînă la partida cu IOR să o recupereze pe Bojana Marjanovic, rămasă acasă pentru recuperare, mai ales că din lotul formaţiei constănţene va lipsi Melania Alexe, accidentată în cadrul turneului. “Îmi doresc să o recuperăm cît mai repede pe Bojana, mai ales că Melania s-a accidentat şi nu va putea evolua în următoarele etape. De altfel, Bojana este o jucătoare de bază din lotul nostru şi cu siguranţă îşi va găsi locul printre titulare”, a declarat Iuliana Enescu. Datorită amînării startului în returul Diviziei A1 la volei feminin, programul formaţiei constănţene va fi unul aglomerat în acest sfîrşit de lună, aceasta urmînd să susţină trei partide în opt zile. Astfel, după meciul cu IOR Bucureşti, din cea de-a treia etapă, Tomisul va întîlni, tot la Constanţa, pe 30 ianuarie, formaţia Dacia Mioveni, partidă contînd pentru prima etapă, iar pe 2 februarie este programat primul meci din deplasare, cu CSU Tg. Mureş, din etapa a patra. Întîlnirea cu U. Cluj, din deplasare, din cea de-a doua etapă, se va disputa pe 20 februarie.