Voleibalistele constănţene, surclasate de invincibilele Metalului

Deşi partida de la Galaţi, din etapei a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin, se anunţa a fi una dintre cele mai interesante ale acestui campionat, campiona României a făcut o nouă “victimă” în urma unei noi victorii la scor. Neînvinsă de aproape trei ani pe teren propriu, CSU Metal Galaţi a defilat sîmbătă, în faţa propriilor suporteri, şi s-a impus cu 3-0 în duelul cu echipa CS Volei 2004 Tomis Constanţa. Cum partida se anunţa una mai dificilă, gazdele şi-au trimis în teren titularele, iar diferenţa de valoare între cele combatante s-a reflectat pe tabela de marcaj în primele două seturi, 25-14 şi 25-12 pentru gazde. Elevele lui Aleksandar Boskovic aveau să-şi facă simţită prezenţa în cel de-al treilea set, Tomisul reuşind să preia controlul partidei după ce Zoran Terzic a trimis pe rînd în teren patru dintre rezervele Galaţiului. Constănţencele au condus cu 19-14, dar nu au reuşit să ţină ritmul şi s-au văzut egalate rapid, după ce gazdele au punctat de cinci ori consecutiv, 19-19, punînd capăt partidei după 25-23. „Cînd am venit aici ne-am dorit să cîştigăm, pentru că acesta este obiectivul nostru indiferent de cine e de partea cealaltă a fileului. Din păcate pentru noi, gălăţencele au confirmat că alcătuiesc o echipă de mare valoare şi este foarte greu să cîştigi în faţa lor. Am făcut foarte multe greşeli, iar acest lucru s-a reflectat în rezultatele primelor două seturi. Nu cred însă că după acest rezultat sîntem ieşiţi din lupta pentru podium. Mai sînt foarte multe partide de jucat”, a declarat Boskovic. De cealaltă parte, Terzic s-a declarat mulţumit de prestaţia elevelor sale şi s-a arătat optimist în vederea partidelor din Liga Campionilor: „Nu mă aşteptam ca partida să curgă de o aşa manieră pentru că Tomisul are o echipă foarte bună. Ne aşteptam să întîmpinăm mai multe probleme, dar fetele au jucat chiar foarte bine, iar cînd Galaţiul joacă de o aşa manieră nu cred că ne poate pune nimeni din România probleme. Echipa şi-a îndeplinit obiectivul în acest tur, iar acum ne gîndim la partida cu Volley Bergamo. Ne dorim să cîştigăm meciurile rămase în Liga Campionilor”.

Au evoluat - CSU Metal Galaţi (antrenor Zoran Terzic): Dirickx - Djerisilo, Molnar, Martinez, Marcovici, Nneka şi Filipova - libero; au mai evoluat: Albu, Malagurski, Trică şi Mureşan; CSV 2004 Tomis (antrenor Aleksandar Boskovic): Simanici - Cîrstoiu, Chiţigoi, Mahon, Livingston, Ciobanu şi Pristavu - libero; au mai evoluat: Alexe, Bobi şi Vîlcu. Au arbitrat Florin Dragomir (Bucureşti) şi Alin Mateizer (Ploieşti).

Celelalte rezultate ale etapei: Dacia Mioveni - Dinamo Bucureşti 0-3; CSU Tg. Mureş - Unic Piatra Neamţ 3-0; Ştiinţa Bacău - SCM U. Craiova 3-0; CSM Sibiu - Penicilina Iaşi 2-3; CSM Lugoj - Rapid Bucureşti 3-2.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 10 10 0 30: 1 20

2. Ştiinţa Bacău 10 8 2 25: 7 18

3. CSU Tg. Mureş 10 8 2 24: 7 18

4. CSV 2004 TOMIS 10 7 3 24:11 17

5. Unic Piatra Neamţ 10 7 3 22:12 17

6. Dinamo Bucureşti 10 6 4 19:13 16

7. Penicilina Iaşi 10 6 4 18:17 16

8. Dacia Mioveni 10 3 7 11:22 13

9. CSM Lugoj 10 2 8 10:27 12

10. SCM U. Craiova 10 2 8 6:25 12

11. CSM Sibiu 10 1 9 8:28 11

12. Rapid CFR 10 0 10 3:30 10