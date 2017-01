Voleibalistele constănţene vizează eventul

Luni, după două zile libere, jucătoarele de la CS Volei 2004 Tomis au revenit la antrenamentele conduse de Darko Zakoc şi Constantin Alexe. După ce au sărbătorit primul titlu naţional din istoria clubului, cucerit după finala cu Ştiinţa Bacău, voleibalistele constănţene îşi doresc să câştige şi Cupa României în acest sezon! „Urmează acum Cupa României şi ne dorim să realizăm eventul. Urmează apoi o pauză, după care ne vom relua pregătirile, iar spre sfârşitul anului va fi şi Liga Campionilor. Până atunci ne aşteaptă multă muncă!”, consideră Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei de pe Litoral. „Cred că suntem favorite la câştigarea Cupei României, am arătat acest lucru când am devenit campioane. Pentru mine, va urma o vacanţă foarte plăcută, în care o să mă gândesc ca va urma în cariera mea de jucătoare”, spune experimentata Elena Butnaru. „Nu contează că jucăm la Chiajna turneul final. Am mai jucat şi cu Dinamo la Bucureşti şi am câştigat, am reuşit o victorie şi la Bacău în finală. Suntem foarte bine pregătite, iar câştigarea campionatului ne întăreşte foarte mult pentru Cupa României”, adaugă Diana Neaga, coordonatorul Tomisului şi al echipei naţionale.

Turneul final al Cupei României la volei feminin va avea loc la Chiajna, în sala Concordia, sâmbătă şi duminică, iar semifinalele vor fi stabilite prin tragere la sorţi, la şedinţa tehnică programată vineri, de la ora 19.00. Pentru Final Four s-au mai calificat CSM Lugoj, Dinamo Bucureşti şi Ştiinţa Bacău. Cele două semifinale, programate sâmbătă, de la ora 11.00 şi de la ora 13.00, vor fi transmise în direct de postul Digi Sport Plus. Finala Cupei României va avea loc duminică, de la ora 17.00, iar Digi Sport va difuza înregistrarea partidei luni, de la ora 12.15.