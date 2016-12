Voleibalistele române au încheiat pe locul 2 în grupă Liga Europeană

Duminică s-a încheiat faza grupelor în Liga Europeană la volei feminin, ediţia 2011, iar Turcia, Serbia, Bulgaria şi Cehia vor lupta pentru trofeu vineri şi sâmbătă, în turneul final de la Istanbul. România s-a clasat pe locul 2 în Grupa C, cu 22 de puncte, după Turcia (30p). Naţionala noastră a reuşit opt victorii (două cu 3:2) şi a pierdut patru meciuri cu 0:3 (trei cu Turcia şi una cu Croaţia). Un progres faţă de ediţia 2010 a competiţiei, când tricolorele au ocupat locul 3 într-o grupă cu Serbia şi Bulgaria, însă regretul pentru ratarea calificării în Final Four rămâne.

„Ne pare rău pentru acest loc 2, pentru că ne-am pregătit două luni şi jumătate doar cu gândul la turneul final. Am avut o şansă, nu am ştiut să profităm de ea, păcat de munca noastră, dar asta este, mergem înainte. Eu zic că am avut şi jocuri bune, şi momente bune în meciurile pierdute. Competiţia a fost benefică pentru toată lumea, în special pentru jucătoarele tinere din echipa noastră, înaintea partidelor care vor urma la Campionatul European. Sper să facem o figură frumoasă acolo, unde se va vedea cum ne-am pregătit în această vară”, a declarat Diana Neaga, căpitanul echipei naţionale. „Credeam înainte de începerea competiţiei că anul acesta putem ajunge la turneul final, dar din păcate Turcia a fost mult prea puternică. Cred că am ratat calificarea la al doilea meci din Turcia, când am prins o zi slabă. Aşa cum am mai spus, acest loc 2 în grupă, cu opt victorii în 12 meciuri, este un mic pas înainte, dar foarte important pentru ca jucătoarele să dobândească încredere. Sunt mulţumit de acest loc 2, în condiţiile actuale”, a spus selecţionerul Darko Zakoc.

Marea problemă a selecţionerului a fost faptul că nu a putut alinia o formulă stabilă de echipă de-a lungul competiţiei. „Am încercat multe jucătoare, dar nu am reuşit să găsim o formulă de echipă stabilă. Este o problemă importantă, dar există şi o explicaţie. Multe fete au venit la naţională după un sezon greu şi obositor la echipele de club, fără o cât de mică perioadă de odihnă sau de recuperare. Au fost două luni cu antrenamente zilnice intense, cu deplasări lungi, ceea ce ar putea constitui o explicaţie pentru desele oscilaţii pe care le-am avut în joc”, a explicat Zakoc. Tricolorele au intrat într-o vacanţă binemeritată, care se va încheia pe 1 august, când este programat startul pregătirilor pentru turneul final al Campionatului European din Serbia şi Italia (22 septembrie - 2 octombrie 2011).