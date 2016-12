Voleibalistele tricolore, aproape calificate în Final Four

Vineri, la Varna (Bulgaria), a continuat ultimul turneu al Grupei A din cadrul Ligii Europene la volei feminin. Într-un meci decisiv pentru accederea la turneul final de săptămâna viitoare, naţionala României a câştigat, cu 3:2 (14:21, 21:23, 21:18, 21:15, 15:13), în faţa Turciei, principala contracandidată la ocuparea locului 2. Au evoluat pentru România (antrenori Marian Constantin şi Rareş Puni): Calotă 1p - Baciu 18p, Onyejekwe 11p (6 blocaje), Ilie 8p, Nemţanu 14p (3 aşi), Salaoru 1p şi Trică - libero (au mai jucat: Miclea-Grigoruţă 3p şi Cărbuneanu 7p). Tot vineri, Bulgaria a învins Ungaria, cu 3:1 (21:12, 21:12, 20:22, 21:14). Clasament Grupa A: 1. Bulgaria 24p, 2. România 18p, 3. Turcia 16p, 4. Ungaria 8p. Sâmbătă, în ultima zi a turneului de la Varna, România va întâlni Ungaria, de la ora 15.30, iar o victorie îi garantează poziţia a doua şi calificarea în Final Four. Doar două mari surprize în meciurile de sâmbătă (victorie cu 3:0 pentru Turcia, succes de trei puncte pentru Ungaria) le-ar mai putea ţine pe Calotă şi compania departe de Final Four. La turneul final de la Varna, programat sâmbăta şi duminica viitoare, vor participa echipele clasate pe primele două locuri în cele două grupe. Din Grupa B au obţinut calificarea pentru Final Four reprezentativele Belgiei şi Germaniei.