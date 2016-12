Voleibalistele tricolore, cu gîndul la partidele cu Marea Britanie

Cele două înfrîngeri cu Franţa, care au dus România pe poziţia a treia în Grupa B a Ligii Europene la volei feminin, nu au afectat moralul componentelor lotului naţional. Prezente, ieri, în efectiv complet, în Sala Sporturilor din Constanţa, elevele lui Bogdan Paul se gîndesc doar la “dubla” cu Marea Britanie, de la sfîrşitul săptămînii, care poate readuce reprezentativa noastră în cărţile calificării în Final Four. „Sînt sigură că punctele vor fi recuperate şi că victoriile pe care sperăm să le obţinem în urma acestor meciuri vor fi foarte bune pentru noi. Meciurile cu Franţa au fost pierdute din cauza oboselii. Porţile ne-au fost însă deschise după meciurile cu Turcia şi nu vom ceda aşa uşor. Cu siguranţă ne vom lua revanşa în faţa Franţei. Eu am văzut meciurile la televizor şi sînt o echipă de bătut”, a spus Sabina Miclea, una dintre jucătoarele de bază pe care antrenorul Bogdan Paul nu s-a putut baza la Saint-Die-des-Vosges. „Am regretat că nu am fost şi eu acolo, dar a trebuit să suţin Bacalaureatul, pe care l-am trecut cu bine”, a adăugat coordonatoarea de la CSU Metal Galaţi. Confruntat cu probleme de efectiv pentru partidele din Hexagon, tehnicianul tricolorelor poate răsufla uşurat în vederea următoarelor partide. Odată cu Sabina Miclea, la lot a revenit şi Daiana Mureşan, în timp ce Irina Radu a înlocuit-o definitiv pe Denisa Drîmboi. „Au contat foarte multe cele două absenţe, dar şi faptul că am fost limitat în vederea opţiunilor de construcţie a lotului. Nu am avut la dispoziţie prea multe schimbări şi acest lucru a fost, evident, în defavoarea noastră. Cu Marea Britanie va fi cu totul o altă poveste”, a declarat Bogdan Paul, care a avut ieri un lot format din 12 jucătoare la pregătire: Claudia Gavrilescu şi Ioana Pristavu (ambele de la CS Volei 2004 Tomis Constanţa), Sabina Miclea, Daiana Mureşan, Nneka Onyejekwe, Alina Albu şi Alexandra Trică (toate de la CSU Metal Galaţi), Elena Zaharia (de la Unic Piatra Neamţ), Roxana Iosef şi Georgiana Anghel (ambele de la Ştiinţa Bacău), Irina Radu (Dinamo Bucureşti) şi Alice Kapelovies (Tfoc Terville-Florenge - Franţa). Mecirile cu Marea Britanie sînt programate sîmbătă şi duminică, în Sala Sporturilor, de la ora 17.30.