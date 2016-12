Voleibalistele tricolore deschid cuplajul european

Reprezentativa de volei feminin a României deschide sîmbătă, de la ora 17.30, regalul voleibalistic programat în acest sfîrşit de săptămînă la Sala Sporturilor din Constanţa. După ce au debutat cu două victorii în faţa Turciei, elevele lui Bogdan Paul vor să continue seria rezultatelor bune de pe teren propriu şi în “dubla” cu reprezentativa Marii Britanii. Aflată în plin proces de construcţie pentru Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra, echipa antrenată de Audrey Cooper a reuşit să cîştige primul set din Liga Europeană săptămîna trecută, în meciurile disputate pe teren propriu cu Turcia. „Nu ne aşteaptă două întîlniri uşoare. Am urmărit această echipă. Nu au jucătoare foarte experimentate, dar sînt foarte bine organizate, se apără bine şi cred că Marea Britanie va pune probleme adversarelor din această grupă în toate meciurile, inclusiv nouă. Sperăm însă să nu întîmpinăm mari probleme”, a spus antrenorul echipei tricolore, Bogdan Paul. „Cred că vor fi partide mai uşoare decît au fost cu Turcia sau cu Franţa. Nu sînt o echipă puternică, dar, chiar şi aşa, noi vom aborda meciul cu seriozitate şi vom cîştiga. Mă bucur că nu voi mai juca pe postul de universal, pentru că a fost mai greu să mă acomodez, deşi în Franţa am încercat să dau tot ce am avut mai bun”, a spus Elena Zaharia, care speră ca Sala Sporturilor să fie de această dată mult mai plină: „Aşteptăm un public cît mai numeros pentru că vrem să sărbătorim victoriile alături de suporteri”. România - Marea Britanie se joacă sîmbătă şi duminică, de la ora 17.30, în Sala Sporturilor. Intrarea spectatorilor este liberă! Vineri s-au disputat două partide în Grupa A: Grecia - Bulgaria 2-3 (11-25, 27-25, 25-23, 9-25, 10-15) şi Serbia - Spania 3-0 (25-12, 25-15, 30-28).