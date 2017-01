Voleibalistele tricolore nu au trecut primul test cu Bulgaria

Echipa naţională de volei feminin a României a cedat prima partidă disputată, vineri, în Sala Sporturilor din Constanţa, 0:3 (15:25, 23:25, 18:25) cu Bulgaria, în cadrul Ligii Europene. Elevele lui Darko Zakoc au început timorate întâlnirea cu mult mai experimentata echipă a Bulgariei, care a dictat ritmul în primul set. România a acuzat probleme la preluare şi blocaj, lucru care a costat-o şi în al doilea set, unul mult mai strâns însă decât cel inaugural, în care gazdele au revenit spectaculos, de la 13:19 la 20:20! Lipsa de curaj a tricolorelor a făcut însă ca Bulgaria să se desprindă la 2:0, iar setul 3 a fost doar o formalitate pentru echipa lui Dragan Nesic. „Ne aşteptam la un adversar bun, pentru că Bulgaria are jucătoare care evoluează la echipe foarte bune din Europa. Diferenţa a fost făcută însă doar de lucrurile elementare ale jocului, pe care noi nu le-am stăpânit foarte bine. Mă refer la preluare şi blocaj, unde am suferit mult. Fetele şi-au dorit să joace, dar avem unele limite, pe care nu le putem depăşi pentru moment. În faţa unui astfel de adversar nu ai cum să speri la un rezultat bun, cu un astfel de joc. Sper să reuşim sâmbătă un joc mai bun”, a spus antrenorul echipei tricolore, Darko Zakoc. „A fost un meci greu pentru noi în care am încercat să ne facem jocul. Poate trebuia să forţăm mai mult în setul secund, când am reuşit să arătăm un joc mai bun”, s-a arătat, dezamăgită, Elena Zaharia. „Nu am făcut un meci bun. România are o echipă tânără, dar bună. Sper ca sâmbătă să jucăm mult mai bine. Ştim că avem un adversar bun în faţa noastră, dar mai ştim că şi noi avem o echipă foarte bună. Mă aştept la altceva de la elevele mele”, a declarat şi antrenorul Bulgariei, Dragan Nesic. Au evoluat - România: Neaga - Mureşan, Onyejekwe, Albu, Martin, Zaharia şi Pristavu - libero, au mai jucat: Sobo, Stanciu, Miclea, Trică şi Radu; Bulgaria: Nenova - Nikolova, S. Filipova, Zarkova, Yaneva, Vasileva şi M. Filipova - libero, au mai jucat: Karakasheva şi Rabadzhieva. Sâmbătă, de la ora 20.30, tot în Sala Sporturilor din Constanţa, are loc a doua întâlnire dintre România şi Bulgaria. Tot în Grupa A, Serbia s-a impus, vineri, la Kladovo, cu 3:0, în faţa Marii Britanii, sâmbătă, de la ora 17.00, fiind programată a doua întâlnire dintre cele două echipe. Rezultatele din Grupa B: vineri - Israel - Grecia 3:1 şi Spania - Turcia 2:3. Programul partidelor de sâmbătă: Israel - Grecia (ora 18.00) şi Spania - Turcia (ora 18.30).