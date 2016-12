Voleibalistele tricolore vor lupta în Turcia pentru un loc în Final Four

Visul de a ajunge în Final Four-ul Ligii Europene se menţine pentru reprezentativa de volei feminin a României. Victoria obţinută duminică, în faţa Franţei, le permite elevelor lui Bogdan Paul să spere încă la careul de aşi, care îşi va da întîlnire pe 11 şi 12 iulie, la Kayseri (Turcia), pentru primul trofeu al competiţiei. Româncele pot obţine biletul pentru turneul final chiar în Turcia, cînd la sfîrşitul acestei săptămîni sînt programate partidele ultimei runde din faza grupelor. „Nu am avut şansă în primul meci cu franţuzoaicele, dar ne-am revanşat în cel de-al doilea meci. Final Four-ul ne poate da un plus de experienţă pentru că sîntem tinere şi poate este o şansă importantă de a ne cîştiga postul de titulare la lotul naţional pe viitor. Va fi foarte greu însă în Turcia”, a spus Alexandra Trică. Dacă victoriile sînt un obiectiv greu de atins, mai ales după ce antrenorul Alessandro Chiappini şi-a chemat la lot jucătoarele cu experienţă, tricolorele sînt obligate să cîştige minimum trei seturi în cele două partide cu Turcia, setaverajul fiind prima variantă de departajare în caz de egalitate de puncte. Pentru a obţine calificarea în acest caz, Franţa trebuie să piardă un set în faţa Marii Britanii. Patru seturi ar apropia reprezentativa tricoloră de obiectiv, dar cea mai sigură variantă ar fi o victorie în faţa Turciei, care ar asigura României prezenţa în Final Four, indiferent de ce se va întîmpla în cel de-al doilea duel al Grupei B, Marea Britanie - Franţa. „Mă bucur că fetele s-au mobilizat şi au trecut peste momentele grele, lucru foarte important pentru această echipă tînără. Este foarte important faptul că am trecut cu bine de momentele cheie”, a declarat Bogdan Paul, antrenorul echipei tricolore nefiind surprins de faptul că Marea Britanie s-a bătut de la egal la egal în meciul de sîmbătă cu Turcia, reuşind chiar să smulgă şi un set pe terenul primei clasate. Echipa de volei feminin a României continuă pregătirile în aceste zile, în Sala Sporturilor din Constanţa, înaintea “dublei” cu Turcia.