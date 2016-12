Voleibalistele tricolore vor revanşa cu Franţa

După ce marţi a fost zi dedicată relaxării, componentele lotului naţional de volei feminin al României au revenit, ieri, în sala de antrenament, pentru a pregăti “dubla” decisivă de la sfîrşitul acestei săptămîni. Sîmbătă şi duminică, de la ora 17.30, în Sala Sporturilor din Constanţa, sînt programate întîlnirile cu Franţa, principala contracandidată a României în lupta pentru calificarea în Final Four-ul Ligii Europene. Cum Turcia (locul 1, 14p) este deja calificată din postura de ţară organizatoare, pentru celălalt loc rămas disponibil pentru turneul final se bat România (loc 2, 14p) şi Franţa (loc 3, 12p). „Poziţia noastră actuală în grupă este irelevantă. După meciurile cu noi, Franţa mai are de disputat întîlnirile cu Marea Britanie, partide pe care în mod cert le va cîştiga. Totul se va decide în weekend, la Constanţa. Noi mai avem două partide cu Turcia, dar, avînd în vedere că vom juca în deplasare, nu ne putem baza pe două victorii acolo. Aşa că va trebui să rezolvăm problema calificării acum”, a spus Bogdan Paul, antrenorul reprezentativei României. După ce au pierdut întîlnirile disputate în urmă cu două săptămîni la Saint-Die-des-Vosges, voleibalistele tricolore au reuşit să revină în lupta pentru accederea în Final Four graţie celor opt puncte cîştigate cu Marea Britanie şi speră ca în acest sfîrşit de săptămînă să obţină revanşa şi în faţa Franţei. „Sper să avem forţa să ne impunem în faţa Franţei. Venim după două victorii în deplasare, iar ele după două înfrîngeri acasă. Cred că, din punct de vedere al moralului, al nostru este superior. Am întîmpinat ceva probleme cu Marea Britanie în primul meci, pentru că am fost destul de obosite din cauza zborului, iar ele s-au dovedit a fi mai puternice decît în partidele de la Constanţa. Dar a fost bine că am obţinut acolo două victorii. Nu ştiu dacă de această dată Franţa ne mai poate suprinde cu ceva. Jocul lor este destul de complex, dar cred că îi putem face faţă. Au avut o perioadă mai lungă de pregătire decît a noastră şi s-au omogenizat mai repede decît noi”, a declarat libero-ul echipei CS Volei 2004 Tomis Constanţa, Ioana Pristavu.