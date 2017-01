Voleibaliştii constănţeni, cu gîndul la partida retur

Victoria voleibaliştilor de la Tomis în duelul cu Orion Doetinchem trebuie dublată de un succes şi în manşa retur, din Olanda. Bucuria victoriei a fost de scurtă durată, gîndurile fiind deja îndreptate spre meciul retur, de pe 17 ianuarie, cea mai bună dovadă fiind declaraţiile din tabăra constănţeană după încheierea jocului.

Sorin Strutinsky, preşedinte CVM Tomis: “Am avut ceva emoţii la început, pentru că eu am insistat să jucăm cu Voinea în locul lui Gabrych, crezînd că îi putem surprinde pe olandezi în meciul retur. Se pare însă că fără Gabrych nu am fi putut cîştiga atît de uşor. Este un mare jucător şi îi mulţumesc pentru aportul său, pentru că a înţeles să nu intre titular, apoi să dea totul pe teren. Al doilea evidenţiat este Erkan, iar ceilalţi au evoluat în nota obişnuită, sper să se revanşeze în meciul retur”.

Jorge Cannestracci, antrenor principal CVM Tomis: “Am pierdut primul set pentru că pregătisem partida în altă manieră, apoi introducerea lui Gabrych a fost o decizie importantă, pentru că Piotr a jucat foarte bine. Florin este un jucător de aici, din Constanţa, şi nu a putut da maximum pe teren şi pentru că a fost foarte emoţionat jucînd în faţa acestui public minunat”.

Piotr Gabrych, extremă CVM Tomis: “Este adevărat, am jucat bine, dar nu am fost eu eroul meciului, e prea mult spus! Toată lumea a jucat bine, de aceea am cîştigat! Însă în Olanda trebuie să jucăm şi mai bine ca să ne calificăm”.

Radu Began, căpitan CVM Tomis: “Am început timoraţi pentru că era primul meci din acest sezon al cupelor europene. Treptat, ne-am revenit şi am reuşit să cîştigăm. Avem forţa să învingem şi în Olanda, unde ne-ar fi suficient să luăm setul decisiv, dar sperăm să nu ajungem pînă acolo”.

Răzvan Tănăsescu, libero CVM Tomis: “Am avut cu toţii emoţii şi nu am reuşit să intrăm bine în joc. Olandezii au servit bine, iar noi nu ne-a mers preluarea. În plus, ne-au pus probleme centru pentru că au preluat perfect. În Olanda va fi foarte greu, ca toate meciurile din deplasare, dar sper să cîştigăm”.

Sergiu Ilieş, coordonator CVM Tomis: “Nu am intrat aşa cum trebuie în joc. Adversarii au forţat mereu serviciul şi atunci cînd acesta este foarte puternic, şansele la preluare sînt mici. Ne-am revenit însă şi ne-am impus, lucru extrem de important. Am făcut ceea ce trebuia să facem, dar este doar primul pas. Este posibil să învingem în Olanda, dar va fi foarte greu. Oricum, mergem să ne jucăm şansa”.

Serhan Cadîr, director executiv CVM Tomis: “Este o victorie mare nu doar pentru voleiul constănţean, ci şi pentru voleiul românesc. A fost un meci greu, dar în acelaşi timp frumos. După ce am văzut în acest joc, calificarea pare mai aproape. Am observat cu atenţie toţi adversarii, ştim ce joacă fiecare şi cred că îi putem contracara în retur”.

Henk Hansma, antrenor principal DOC Stap Orion Doetinchem: “A fost o atmosferă superbă, perfectă pentru volei. Publicul a stat tot timpul în spatele echipei, a jucat un rol important şi felicit adversarii pentru victorie. Au jucat cu multă determinare şi, cu excepţia primului set, nu ne-au lăsat nicio şansă. Cred că diferenţa a făcut-o Gabrych. În retur, avem avantajul terenului propriu şi sper că vom profita de acest lucru”.

Roland Rademaker, jucător DOC Stap Orion Doetinchem: “Am încercat să jucăm cît mai bine, dar am întîlnit o echipă excelentă. Diferenţa a făcut-o publicul, dar şi serviciul bun al adversarilor, însă în Olanda sîntem favoriţi”.

Adversarii din teren au îngropat securea războiului la masa festivă organizată de clubul constănţean la Restaurantul “London”, constănţenii fiind gazde primitoare, aşa cum s-a întîmplat la toate partidele din Cupele Europene. Iar săptămîna viitoare sperăm să sărbătorim o performanţă a voleiului constănţean: calificarea în sferturile de finală ale Top Teams Cup.