Voleibaliştii constănţeni promit victorie şi... spectacol

Sîmbătă după amiază, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor, Club Volei Municipal Tomis Constanţa va întîlni pe Remat Zalău, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin. “Nu obişnuiesc să dau pronosticuri, dar vreau să spun că va fi o partidă frumoasă şi că echipa mea va da totul pe teren pentru victorie”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, argentinianul Jorge Cannestracci. După ce au văzut la lucru noua echipă a Tomisului la Cupa “Mării Negre”, iubitorii voleiului sînt aşteptaţi în număr cît mai mare în tribune pentru a-şi susţine favoriţii, intrarea spectatorilor fiind liberă. În plus, conducerea clubului va organiza o tombolă, cîştigătorii urmînd să primească materiale sportive cu sigla CVM Tomis.

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa vor susţine sîmbătă după-amiază, de la ora 17.00, primul meci din acest campionat în faţa propriilor suporteri, adversara fiind Remat Zalău, formaţie clasată pe locul 6 în campionatul precedent, dar sub alt nume. Fosta Elcond este o echipă cu tradiţie în voleiul românesc, care acum un deceniu a cucerit trei titluri de campioană a României. Între timp, sălăjenii au rămas fără mai mulţi jucători de valoare şi alcătuiesc o echipă de mijlocul clasamentului, însă ambiţioasă şi dornică să-şi regăsească gloria de altădată. "Nu cunosc echipa din Zalău, însă respect toate adversarele din campionat. Important este că jucătorii mei sînt uniţi, au lucrat bine la antrenamente şi sînt pregătiţi pentru meciul de sîmbătă. Nu obişnuiesc să dau pronosticuri, dar vreau să spun că va fi o partidă frumoasă şi că echipa mea va da totul pe teren pentru victorie", a declarat antrenorul principal Jorge Cannestracci, care va putea utiliza astăzi acelaşi lot ca şi sîmbăta trecută, cînd Tomis a învins în deplasare, cu 3-1, pe Universitatea Cluj, în prima etapă a campionatului. Singurul jucător indisponibil rămîne polonezul Piotr Gabrych, pe care accidentarea îl va mai ţine departe de teren încă minimum două săptămîni. În aceste condiţii, formaţia probabilă a constănţenilor arată astfel: Demian Gonzales - Adrian Gontariu (Erkan Togan), Radu Began (cpt.), Marian Pavel, Florin Voinea, Ashlei Nemer şi libero: Răzvan Tănăsescu. Partida va fi arbitrată de Niculae Stan şi Bogdan Stoica (ambii din Bucureşti). Observator: Claudiu Murgulescu (Bucureşti).

Gontariu îşi va înfrunta foştii coechipieri din juniorat

Jocul împotriva celor de la Remat este aşteptat cu cel mai mare interes de Adrian Gontariu, originar chiar din Zalău. Crescut la fosta Elcond, Gontariu a fost coechipier la juniori cu cîţiva actuali componenţi ai echipei, însă este dornic să contribuie la victoria Tomisului asupra formaţiei din Zalău. "Abia aştept să-i batem pe cei din Zalău! Am aşa... un sentiment de «ură» faţă de cei de acolo, pentru că de cîte ori am jucat în Zalău ne-au primit cu ostilitate. Nu cunosc motivele, însă cred că din prea multă dragoste faţă de echipa lor! Acum a sosit momentul răzbunării, mai ales că ei au cîştigat greu primul meci, 3-2 cu nou promovata Someşul Dej, şi nu prea sînt în formă", a declarat Gontariu, care a reuşit un joc foarte bun la Cluj, în acest debut de sezon. Întîlnirea dintre Tomis şi Remat Zalău, contînd pentru etapa a doua a Diviziei A1, este programată sîmbătă, în Sala Sporturilor, de la ora 17.00, iubitorii voleiului fiind aşteptaţi în număr cît mai mare în tribune pentru a-şi susţine favoriţii, intrarea spectatorilor fiind gratuită. În plus, conducerea clubului va organiza o tombolă,

cîştigătorii urmînd să primească materiale sportive cu sigla CVM Tomis. Între seturi se va efectua tragerea la sorţi, pe baza unor tichete cu numere, care vor fi distribuite la intrarea în sală, urmînd a fi oferite 4 genţi, 4 rucsacuri, 10 tricouri şi 20 de brelocuri.

Celelalte partide ale etapei: Steaua Bucureşti - VCM Rm. Sărat; Unirea Dej - Dinamo Bucureşti; VCM Piatra Neamţ - U. Cluj; CSS Lapi Dej - U. Baia Mare.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 1 1 0 3:0 2

2. CVM TOMIS 1 1 0 3:1 2

3-4. Remat Zalău 1 1 0 3:2 2

3-4. VCM Piatra Neamţ 1 1 0 3:2 2

5-6. Unirea Dej 1 0 1 2:3 1

5-6. U. Baia Mare 1 0 1 2:3 1

7. U. Cluj 1 0 1 1:3 1

8. VCM Rm. Sărat 1 0 1 0:3 1

9-10. Steaua Bucureşti 0 0 0 0:0 0

9-10. CSS Lapi Dej 0 0 0 0:0 0