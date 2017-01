Voleibaliştii constănţeni se antrenează în efectiv complet

Club Volei Municipal Tomis Constanţa s-a antrenat ieri în efectiv complet, toţi cei 15 jucători din lot participînd la şedinţa de pregătire desfăşurată de la ora 20.00, pentru ca echipa să se adapteze orei de start a meciului tur cu Domex Czestochowa, programat marţi, în Polonia, de la ora 21.00, ora României. Libero-ul Răzvan Tănăsescu se simte mai bine, durerile de spate i-au dispărut şi se poate antrena alături de coechipieri. “Trebuie să fim foarte atenţi cu el şi să-şi reia pregătirile gradat. Nu cred că va fi apt de joc la meciul cu Steaua, dar sper să-l putem folosi în Polonia”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. Probleme de sănătate mai acuză şi sîrbul Goran Ivkovic, dar şi el se antrenează normal, la fel ca şi mexicanul Gustavo Meyer, revenit la Constanţa marţi noaptea, după ce săptămîna trecută a evoluat în turneul preolimpic pentru selecţionata ţării sale. “Mă simt bine, am intrat deja în ritmul de competiţie, pentru că timp de cinci zile am avut meciuri în fiecare zi! Mă simt doar puţin obosit, mai ales că am făcut un drum lung la întoarcere, cînd am avut şi ceva probleme cu avioanele, care au întîrziat”, spune mexicanul, aflat încă în perioada de adaptare la noul fus orar. “Urmează o perioadă foarte importantă pentru noi, cu aceste trei meciuri într-o săptămînă şi cu deplasarea în Polonia. Trebuie să revenim cît mai repede la forma sportivă din decembrie”, crede Meyer, care a fost titular în toate cele cinci meciuri susţinute de formaţia Mexicului.

Constănţenii se antrenează cu gîndul la întîlnirea din Cupa CEV, însă partida următoare este cea din campionat cu Steaua, programată mîine, de la ora 11.00, la Bucureşti. “Adevărat, partida cu polonezii va fi extrem de importantă pentru obiectivul din Cupele Europene, dar corect este să te gîndeşti mai întîi la meciul care urmează, pentru că este cel mai important, chiar dacă nu putem face abstracţie de jocul din Polonia. Avem şansele noastre de calificare şi să nu uităm că se joacă tur-retur, iar noi avem meciul decisiv pe terenul nostru”, este de părere Sergiu Ilieş, coordonatorul Tomisului. Despre întîlnirea cu Domex Czestochowa a vorbit şi Stelio De Rocco. “Se spune că întotdeauna meciul care urmează este cel mai important, dar noi, antrenorii, trebuie să fim cu un pas înainte şi să pregătim echipa în perspectivă. Fiţi siguri că tratăm cu maximum de seriozitate meciul din Polonia, dar pînă atunci trebuie să batem Steaua!”, a spus De Rocco.