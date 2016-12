Voleibaliştii constănţeni vor juca în Siberia!

Ieri, Confederaţia Europeană de Volei (CEV) a efectuat tragerea la sorţi a partidelor contând pentru 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup la volei masculin. CVM Tomis Constanţa va întâlni o formaţie din Rusia, Gazprom-Ugra Surgut. Partida tur dintre CVM Tomis şi Gazprom-Ugra va avea loc la Constanţa, pe 7/8/9 decembrie, iar returul în Rusia, pe 14/15/16 decembrie. Pe lângă valoarea adversarilor, reprezentanţi ai unuia dintre cele mai puternice campionate din Europa, constănţenii vor mai avea de surmontat şi dificultatea unei deplasări foarte lungi. Surgut este un oraş din Siberia, aflat dincolo de Munţii Urali, aproximativ pe acelaşi meridian cu India şi Pakistanul, dar mult mai la nord! Ieri după-amiază, la Surgut erau minus 25 de grade!!! Echipa rusă a eliminat în turul secund al Cupei Challenge pe Crimsoda Krasnoperekopsk, din Ucraina, după 3:0 acasă şi 3:2 în deplasare. „Cred că puteam avea o tragere la sorţi mai bună, dar şi mai proastă. Nu este cea mai valoroasă echipă din Rusia. A terminat campionatul pe locul 7, însă rămâne un adversar puternic”, a declarat Milen Uzunov, directorul sportiv al CVM Tomis. „Nu mi-am dorit o echipă din Rusia, dar exact de aşa ceva am avut parte. Se putea să picăm şi mai bine, pentru că va fi o călătorie foarte lungă până acolo. Cred că Surgut este cam de acelaşi nivel ca SCC Berlin, poate chiar un pic mai valoroasă”, a spus antrenorul principal al Tomisului, Viktor Sidelnikov, care cunoaşte foarte bine echipele din Rusia.

CVM TOMIS JOACĂ MÂINE LA CLUJ. Constănţenii au aflat numele adversarului din GM Capital Challenge Cup ieri după-amiază, când se aflau în drum spre Cluj, pentru meciul de campionat de sâmbătă (ora 17.00). Began şi compania au înnoptat la Buşteni, iar în această după-amiază vor ajunge pe malul Someşului şi se vor antrena în sala “Horia Demian”. Moralul echipei nu este prea strălucit, după corecţia severă pe care a primit-o de la SCC Berlin. „Cred că aceasta e valoarea noastră la ora actuală. După ce pierdusem clar în deplasare, speram ca măcar pe teren propriu să jucăm mai bine. Trebuie să analizăm foarte bine aceste două manşe, să vedem ce nu a mers bine şi să luăm măsurile necesare, pentru că în acest ritm nu vom face nimic nici în Cupa Challenge. Mă doare că am luat o aşa bătaie acasă, cred că e prima oară când pierdem acasă atât de categoric în Cupele Europene. Parcă nici cu sârbii de la Kraljevo nu a fost aşa. Atunci am mai opus ceva rezistenţă”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului. „Au fost mult mai buni, ne-au dominat şi psihic, iar asta s-a văzut. Continuăm în Challenge, dar nu cred că vom reprezenta Constanţa cu prea mult succes dacă vom evolua de aceeaşi manieră ca în dubla manşă cu Berlinul”, a adăugat Petrişor Macovei, un alt jucător experimentat al Tomisului.

CHIŢIGOI, MENAJAT PENTRU CLUJ. A surprins pe toată lumea faptul că universalul Cristian Chiţigoi, unul dintre jucătorii de bază ai Tomisului, nu a jucat deloc în meciul de miercuri. „Chiţigoi nu s-a simţit prea bine ieri (n.r. - marţi) şi de aceea l-am menajat. După ce am pierdut primul set, am înţeles că partida este jucată şi am preferat să-l am odihnit în meciul de sâmbătă, de la Cluj. De aceea am schimbat apoi şi alţi jucători şi i-am folosit pe David şi Sigoli, care nu pot evolua în campionat”, a declarat Sidelnikov după returul cu SCC Berlin.

PUBLICUL CONSTĂNŢEAN MERITA MAI MULT... Spectatorii constănţeni au răspuns prezent la apelul voleibaliştilor de a-i susţine în dificila partidă cu liderul din Bundesliga. Circa 1.000 de oameni au vizionat meciul din Sala Sporturilor, printre ei aflându-se şi membrii galeriei, înarmaţi cu tobe şi alte instrumente de făcut zgomot. Suporterii şi-au făcut treaba, încurajând echipa chiar şi în setul al treilea, când era clar că eliminarea nu mai poate fi evitată, jucătorii mai puţin, părăsind terenul cu capetele plecate...

DINAMO CONTINUĂ ÎN CUPA CEV. Ieri, în manşa retur a 16-imilor de finală din Cupa CEV, voleibaliştii de la Dinamo Bucureşti s-au impus pe teren propriu, scor 3:0 (25:19, 25:17, 25:14), în confruntarea cu Salonit Anhovo Kanal (Slovenia). Cum bucureştenii pierduseră în tur cu 2:3, a fost necesar “setul de aur” pentru stabilirea echipei calificate în optimi. Dinamo a câştigat cu 15:12 şi merge mai departe în Cupa CEV, urmând să întâlnească formaţia germană evivo Duren, pe 8 şi 15 decembrie, primul joc pe teren propriu. Tot în 16-imile GM Capital Challenge Cup, Unirea Dej va avea ca adversară pe Mladost Zagreb (Croaţia), primul meci în deplasare.