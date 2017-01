Voleibaliştii de la CVM Tomis s-au antrenat în Sala Sporturilor renovată

Săptămâna aceasta, jucătorii de la CVM Tomis Constanţa au intrat pentru prima oară în Sala Sporturilor, după ce aceasta a fost renovată în vară. Suprafaţa de joc, care a fost mărită pe fiecare laterală, era oricum foarte bună pentru volei, însă acum jucătorilor le va fi mai uşor să recupereze baloane care altădată ajungeau în tribună. „A ieşit o sală frumoasă, mai mare, iar voleiul are o suprafaţă de joc mai lată acum, astfel că se pot recupera mai multe mingi. Favorizează apărarea noua suprafaţă a sălii. Vom vedea ce va fi la meciuri, pentru că s-a schimbat şi culoarea suprafeţei de joc”, consideră Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Cred că este mai bine pentru noi, voleibaliştii. Sala era foarte bună şi înainte, iar acum avem doi metri în plus în care putem recupera mingea, în lateral. Avem însă unele probleme de adaptare, pentru că banca de rezerve a fost mutată pe cealaltă parte şi trebuie să ne luăm repere noi. Atâţia ani ne-am antrenat în vechile condiţii şi mai avem nevoie de puţin timp pentru adaptare. Dar în echipă am rămas puţini jucători din echipa de anul trecut, aşa că nu vor fi probleme mari”, spune şi Mihai Mihăilă, care a rămas cel mai vechi component al formaţiei, după plecarea lui Florin Voinea. Mihăilă, în vârstă de 27 de ani, joacă la echipa constănţeană din 2002.

Voleibaliştii constănţeni vor pleca vineri spre Piatra Neamţ, acolo unde sâmbătă, de la ora 17.00, vor întâlni formaţia locală VCM LPS în etapa a 2-a a Diviziei A1. După acest meci, duminică, delegaţia CVM Tomis se va îndrepta spre Tg. Mureş, acolo unde va rămâne timp de cinci zile. Began şi compania se vor pregăti la Tg. Mureş pentru ediţia 2010-2011 a Cupei României, competiţie programată la Baia Mare, în perioada 15-18 octombrie.