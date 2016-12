Voleibaliştii de la Tomis cred că vor întâlni pe Maliye Milli Piyango

Mâine este programată reluarea campionatului şi în Divizia A1 la volei masculin. CVM Tomis Constanţa va susţine primul meci oficial din anul 2014 în deplasare, la Galaţi, contra noii promovate Arcada. Partida va avea loc în Sala Sporturilor din Galaţi, cu începere de la ora 17.00.

Voleibaliştii constănţeni s-au antrenat săptămâna aceasta pentru meciul cu Arcada, dar pregătirea s-a făcut cu bătaie mai lungă, principalul obiectiv al campionilor fiind la ora actuală dubla manşă din Challenge Round-ul Cupei CEV, partide programate în luna februarie. De altfel, antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev, a profitat de distanţa scurtă până la Gabrovo şi s-a deplasat miercuri în Bulgaria, pentru a viziona meciul tur din sferturile de finală dintre CVC Gabrovo (Bulgaria) şi Maliye Milli Piyango Ankara (Turcia), dispută care va oferi adversara campioanei României din Challenge Round-ul competiţiei. Partida a fost una lungă şi foarte echilibrată, revenind gazdelor cu 3:2 după aproape două ore şi jumătate de joc! „Punctele tari ale echipei din Ankara sunt cei trei stranieri: coordonatorul Dejan Vincic, universalul Nikola Georgiev şi extrema Markus Popp. Diferenţa a făcut-o Vincic, care este mult mai valoros decât omologul său bulgar. Slovenul joacă un volei modern şi rapid, în timp ce Dimitrov joacă mai simplu şi mai previzibil. Gabrovo are atacanţi mai puternici, dar nu sunt bine puşi în valoare de coordonator. Ca puncte slabe, Gabrovo are probleme cu preluarea, iar jucătorii săi fac mai multe greşeli personale, în timp ce Ankara are jucători cu înălţime mai mică”, consideră Stoev.

Jucătorii de la CVM Tomis nu au reuşit să vizioneze în direct meciul de la Gabrovo, pentru că aveau antrenament la acea oră, dar au aflat rezultatul de pe internet. „A fost un meci destul de echilibrat, câştigat în cele din urmă de formaţia din Gabrovo. A jucat acasă şi am înţeles că şi arbitrii au contribuit la victoria gazdelor. Noi ne gândim la partidele noastre, la reluarea campionatului din România. Pentru mine este indiferent cu ce adversar vom juca, Gabrovo sau Ankara. Important este cum vom juca noi în acele două meciuri”, afirmă coordonatorul bulgar Andrey Zhekov, căpitanul echipei din Constanţa. „Se ştia că sunt două echipe de valori sensibil egale şi consider normală victoria celor din Gabrovo cu 3:2. Cred că returul este deschis oricărui rezultat, dar în opinia mea, echipa din Turcia este cea care se va califica”, spune centrul Sergiu Stancu.

Iată rezultatele din manşa tur a sferturilor de finală din Cupa CEV: CVC Gabrovo - Maliye Milli Piyango Ankara 3:2 (25:23, 14:25, 25:23, 23:25, 15:13); Arago de Sete (Franţa) - Guberniya Nizhniy Novgorod (Rusia) 0:3 (23:25, 22:25, 12:25); TV Ingersoll Bühl (Germania) - PAOK Salonic (Grecia) 3:0 (25:19, 25:16, 25:23). Întâlnirea Generali Unterhaching (Germania) - PGE Skra Belchatow (Polonia) s-a jucat aseară, după închiderea ediţiei.