Voleibaliştii români au pierdut şi al doilea meci cu Spania

Naţionala României a înregistrat două înfrângeri în Sala Sporturilor din Constanţa, 2:3 şi 0:3 cu Spania în ultima etapă a fazei grupelor din Liga Europeană la volei masculin. Scorul din meciul de sâmbătă, 0:3 (20:25, 15:25, 16:25), reflectă fidel modul în care s-au desfăşurat ostilităţile în a doua partidă. Ibericii s-au impus la pas, dar au profitat şi de faptul că Stelian Moculescu le-a dat posibilitatea să evolueze jucătorilor mai puţin utilizaţi în actuala ediţie a Ligii Europene. Astfel, au fost titularizaţi Lică, Spînu, D. Pavel şi Dumitrache, iar Teotoc l-a înlocuit pe Bartha în ultimul set. Universalul Dumitrache a jucat pe un post cu care este mai puţin familiarizat, cel de extremă! Au evoluat pentru România: Bartha - Lică, Began, Spînu, Dumitrache, D. Pavel şi Feher - libero (au mai jucat: Borota şi Teotoc).

„Al doilea meci nu a fost la fel de reuşit ca primul, însă tocmai de aceea trebuie să apreciem rezultatele obţinute până acum de această echipă. Trebuie să ne gândim că în România nu găsim aşa de mulţi jucători de valoare ca să-i aducem la echipa naţională. Restul au la nivel internaţional valoarea pe care aţi văzut-o sâmbătă”, a declarat Stelian Moculescu, selecţionerul naţionalei României. „Vineri am făcut un meci mai bun, iar sâmbătă s-a încercat o nouă formulă de echipă, care nu prea a mers. Au fost două meciuri fără miză, doar pentru orgoliu. Vom vedea ce va fi la turneul final, acolo este important să câştigăm”, a spus Radu Began, căpitanul echipei noastre. „După aceste victorii obţinute în România avem mai multă încredere în forţele proprii, pentru turneul final. Vineri a fost un meci mai dificil, pentru că România a jucat cu prima echipă. Sâmbătă a fost mai uşor, pentru că cele două extreme au coborât puţin nivelul de joc al românilor. Noi am jucat mult mai serios, am avut un joc mai solid, în care a mers foarte bine serviciul, apărarea şi blocajul”, a afirmat Julian Garcia Torres, căpitanul naţionalei Spaniei.

Tot sâmbătă, în celălalt joc din Grupa A: Slovacia - Marea Britanie 3:0 (25:15, 25:23, 25:21). Rezultate înregistrate în Grupa B: Grecia - Austria 3:1 şi 3:0; Portugalia - Turcia 3:0. Spania, România, Portugalia şi Turcia au obţinut calificarea pentru Final Four-ul de la Guadalajara (16-17 iulie). Tragerea la sorţi a semifinalelor va avea loc astăzi, la Luxembourg.

Clasament Grupa A

1. Spania 12 9 3 30:17 21

2. ROMÂNIA 12 7 5 26:23 19

3. Slovacia 12 5 7 21:24 17

4. Marea Britanie 12 3 9 15:28 15