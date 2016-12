Voleibaliştii români au primit trei zile libere după “dubla” cu Germania

Naţionala de volei masculin a României a înregistrat o victorie şi o înfrîngere în prima etapă din Liga Europeană, în care a jucat la Constanţa cu Germania. A fost 3-2 pentru tricolori în prima partidă, cea de sîmbătă, oaspeţii revanşîndu-se duminică, scor 3-1. Ambele jocuri s-au constituit în verificări utile pentru formaţia noastră, chiar dacă la majoritatea titularilor s-a simţit oboseala acumulată la turneul din Portugalia, mai ales în meciul de duminică. „În prima zi m-a mulţumit serviciul şi blocajul, însă duminică am evoluat mai slăbuţ la blocaj, iar din cauza asta şi slăbuţ în apărare. M-a nemulţumit că duminică nu ne-am descurcat prea bine după faza a doua, de recuperare, din cauză că precizia execuţiilor şi tehnica au fost deficitare”, a sintetizat selecţionerul Stelian Moculescu evoluţia echipei României în “dubla” cu Germania. „Cred că echipa naţională este în continuă creştere, chiar dacă am pierdut al doilea meci cu Germania. Nu am jucat chiar aşa rău, dar nu trebuie să uităm că am avut în faţă o echipă foarte puternică”, a declarat extrema Bogdan Olteanu, căpitanul reprezentativei României. „Ce a făcut diferenţa duminică? Organizarea jocului şi construcţia după mingile recuperate, pe care nu am reuşit să le valorificăm. Acest lucru s-a concretizat pe tabelă şi adversarii s-au revanşat în meciul al doilea”, a spus constănţeanul Florin Voinea, titular în toate partidele jucate de Naţională în ultimele două săptămîni. „Am jucat mai bine astăzi (n.r. - duminică), nu am mai comis aşa de multe erori, am blocat bine şi am atacat mai bine”, a explicat victoria echipei sale selecţionerul Germaniei, Raul Lozano.

După meciurile cu Germania, jucătorii au primit liber trei zile, reunirea fiind prevăzută pentru joi, la Izvorani. A doua zi, vineri, este programată plecarea în Grecia, pentru jocurile din etapa a doua a Ligii Europene. Acestea vor avea loc sîmbătă, de la ora 17.00, şi duminică, de la ora 19.00, la Kalamata.