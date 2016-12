Voleibaliştii români, din nou în Final Four-ul Ligii Europene

Vineri seară, în Sala Sporturilor din Constanţa, reprezentativa de volei masculin a României şi-a asigurat prezenţa în turneul Final Four al Ligii Europene în urma succesului, cu 3:1 (23:25, 28:26, 25:21, 26:24), din confruntarea cu Belarus. A fost o partidă extrem de disputată, care a durat peste două ore, tricolorii revenind după ce au cedat primul set şi după ce oaspeţii au condus cu 24:22 în setul secund. Antrenorii Stelian Moculescu şi Aurel Vlaicu au utilizat următorii jucători: Bartha - Gontariu, Stancu, Birău, Voinea, Olteanu (cpt.) şi Feher - libero (au mai evoluat: Mărieş, Roman şi Began). Indiferent de rezultatul din partida de sâmbătă cu Belarus, voleibaliştii români au obţinut biletele pentru Final Four-ul de la Kosice, care se va desfăşura, la sfârşitul săptămânii viitoare, pe 16 şi 17 iulie. „Mă bucur foarte mult pentru jucători, pentru că au avut săptămâni grele, în care au lucrat intensiv. Au meritat această calificare şi îi felicit. Ne bucurăm că ne-am calificat. Deocamdată nu ne gândim la Final Four. Vrem să ne bucurăm de această victorie”, a declarat antrenorul principal al tricolorilor, Stelian Moculescu. „Este o performanţă accederea pentru al doilea an consecutiv în Final Four, ţinând cont că în urmă cu doi-trei ani abia obţineam o victorie. Acum cred că avem o echipă naţională de nivel european şi sperăm să obţinem o calificare şi la un turneu final de Campionat European sau Mondial“, a spus Florin Voinea. Clasament: 1. România 24p (setaveraj: 27:13), 2. Slovacia 18p (22:17), 3. Belarus 14p (19:24), 4. Turcia 7p (11:25). În celălalt duel din grupă, Slovacia va înfrunta Turcia, sâmbătă şi duminică, de la ora 20.00.

VICTORIE ŞI LA FEMININ. Tot vineri seară, în Sala Sporturilor, la feminin, în Grupa C, România a câştigat, scor 3:2 (25:27, 25:14, 20:25, 26:24, 15:7), confruntarea cu Belarus. Antrenorii Darko Zakoc şi Constantin Alexe au utilizat următoarele jucătoare: Neaga (cpt.) - Mureşan, Sobo, Nneka, Trică, Nemţanu şi Manu - libero (au mai evoluat: Albu, Miclea şi Stanciu). Tot vineri, în celălalt meci din grupă: Turcia - Croaţia 3:0 (25:22, 25:18, 25:20). Clasament: 1. Turcia 27p (29:8), 2. România 19p (21:18), 3. Belarus 16p (21:22), 4. Croaţia 4p (7:30).

Programul partidelor de sâmbătă, din Sala Sporturilor - ora 18.00: România - Belarus (masculin), ora 20.30: România - Belarus (feminin).

Adrian LUNGU, Gabriel TURCU