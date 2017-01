Voleibaliştii români, la patru puncte de Final Four

Naţionala de volei masculin a României este foarte aproape să repete performanţa de anul trecut în Liga Europeană: calificarea pentru Final Four. Chiar dacă în 2011, la ediţia a 8-a a competiţiei, s-au aliniat 12 echipe la start (faţă de 8 anul trecut), tricolorii au avut evoluţii remarcabile, într-o grupă care nu a fost deloc uşoară. Nu mai departe de anul trecut, în luna mai, Turcia şi Belarus ne învingeau de câte două ori în preliminariile Campionatului European 2011! În acea grupă, din care a mai făcut parte şi Italia, România a înregistrat şase înfrângeri şi a obţinut doar trei seturi, în disputele cu Belarus. Despre Slovacia aveam amintiri şi mai neplăcute, tot de la nişte preliminarii europene, în 2008, cu zero seturi câştigate!

Tricolorii s-au revanşat în faţa slovacilor în Liga Europeană: cele două formaţii şi-au împărţit victoriile în grupă şi anul trecut, şi anul acesta. Revanşe româneşti am înregistrat şi în faţa celorlalţi adversari din Liga Europeană 2011: 4 victorii din 4 posibile cu Turcia plus un succes în Belarus, care ne va întoarce vizita la sfârşitul săptămânii viitoare (vineri şi sâmbătă, ora 18.00, Sala Sporturilor din Constanţa). Clasamentul grupei C, înaintea ultimei etape duble, arată astfel: 1. România 21p (setaveraj: 24:12), 2. Slovacia 18p (22:17), 3. Belarus 14p (18:21), 4. Turcia 7p (11:25). „Meciul de duminică a fost identic celui de sâmbătă, însă cele două echipe au schimbat rolurile. Adversarii au comis foarte multe greşeli, în timp ce noi am jucat bine la serviciu şi în defensivă, capitole care au făcut diferenţa. Este un mare pas înainte pentru echipa noastră, dar pentru a ajunge în Final Four mai avem nevoie de două victorii cu Belarus, ceea ce nu va fi uşor”, a declarat selecţionerul Stelian Moculescu după victoria de duminică, 3:1 cu Slovacia, la Levice.

Pentru a ajunge în Final Four-ul de la Kosice (“Steel Arena”, 16-17 iulie 2011), tricolorii trebuie să câştige grupa, lucru care le stă perfect la îndemână. A doua clasată, Slovacia, poate aduna maximum 24 de puncte (joacă pe teren propriu cu Turcia). Astfel, România are nevoie de minimum patru puncte în “dubla” cu Belarus, pe care le poate acumula din două victorii sau un succes de trei puncte plus o înfrângere cu 2:3. Grupa mai poate fi câştigată şi cu doar trei puncte, caz în care poate intra în calcul setaverajul, sau cu un mai puţin scontat ajutor din partea Turciei...