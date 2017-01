Voleibaliştii români pleacă în Spania

După ce în calificările pentru Campionatul European a avut ca adversare două forţe ale voleiului european, Italia şi Turcia, echipa naţională masculină a României va juca în Liga Europeană contra Spaniei, campioana europeană din 2007, şi Slovaciei, formaţie care a câştigat această competiţie în 2008. Din grupa României mai face parte Marea Britanie, o echipă care nu poate fi decât outsider pentru celelalte trei formaţii. Tricolorii debutează în deplasare, împotriva Spaniei, cele două partide fiind programate la Valladolid, vineri (ora 20.30) şi sâmbătă (ora 19.00). Reamintim că în Liga Europeană se joacă în sistem campionat, cu etape duble săptămânale. Turneul final va avea loc la Guadalajara, în Spania, pe 17 şi 18 iulie, ţara organizatoare fiind calificată automat.

Iată şi celelalte partide ale naţionalei noastre: România - Slovacia (11 şi 12 iunie); Marea Britanie - România (19 şi 20 iunie); România - Marea Britanie (25 şi 26 iunie); Slovacia - România (3 şi 4 iulie); România - Spania (9 şi 10 iulie). România va juca meciurile de pe teren propriu în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 18.00.

Tricolorii efectuează astăzi deplasarea în Spania, cu gândul să schimbe impresia lăsată de cele şase eşecuri consemnate în turneele de calificare la CE. „Motivul acestor înfrângeri este faptul că nu am avut la dispoziţie suficient timp pentru pregătire. În Turcia am jucat parţial bine, dar în Italia nivelul jocului a crescut. Nu am jucat prea bine finalurile de set, pentru că au fost decizii greşite luate la mingi importante”, a declarat Stelian Moculescu. Selecţionerul naţionalei României nu crede că o victorie în ultima zi, contra Belarusului, partidă în care tricolorii au ratat două mingi de meci, ar fi schimbat ceva în impresia generală. „Este drept, victoria ar fi fost importantă pentru moral, însă pentru mine importantă rămâne ratarea obiectivului. Nu contează un meci câştigat, ci faptul că am ratat calificarea”, a încheiat Moculescu.