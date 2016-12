Voleibaliştii români pregătesc meciurile cu Germania

Liga Europeană la volei masculin programează la sfîrşitul acestei săptămîni partidele ultimei etape, în care naţionala României va întîlni Germania, la Bamberg, sîmbătă (ora 20.30) şi duminică (ora 18.00). În vederea acestor meciuri, tricolorii s-au antrenat pînă ieri la Constanţa, iar de astăzi vor continua pregătirile la Izvorani. Plecarea spre Germania este prevăzută pentru vineri. În lotul care va face deplasarea nu sînt incluşi nouă jucători de bază, Dascălu, Ghimeş, Gontariu, Lică, Began, Stancu, Olteanu, Voinea şi Feher, care au primit liber de la selecţionerul Stelian Moculescu pînă pe 20 iulie, cînd lotul naţional va pleca în Germania, la Friedrichshafen. Acolo, jucătorii noştri vor definitiva pregătirea ultimului turneu de calificare la Mondiale, programat în perioada 14-16 august, în Serbia. În grupă cu Spania, Serbia şi Estonia, România va încerca să obţină calificarea la CM de anul viitor, din Italia. „Este o vacanţă binemeritată, după două luni de muncă. Mergem apoi în Serbia ca să facem jocuri cît mai bune şi să încercăm să producem o nouă surpriză”, a declarat Bogdan Olteanu. „Sperăm să facem un turneu cît mai bun în Serbia, să dăm maxim din ce putem şi la final să ne uităm la rezultate! E greu să facem încă o surpriză plăcută, pentru că nivelul adversarilor e foarte ridicat, dar ne vom juca şansa pînă la capăt”, promite Adrian Feher.

În meciurile cu Grecia de la Constanţa, cîştigate de ai noştri cu 3-2, Stelian Moculescu a produs două modificări-surpriză în sextetul de bază: coordonatorul Bartha şi extrema Bălhăceanu. „Bartha a jucat foarte bine, şi-a găsit locul în primii 12. Bălhăceanu trebuie să ţinem cont că a jucat anul trecut în divizia a doua. Este talentat, şi-a făcut treaba cît a jucat, dar are lipsuri în pregătirea fizică, pe care trebuie să le recupereze”, a spus selecţionerul României. La rîndul său, Konstantinos Arseniadis, selecţionerul Greciei, a explicat motivele pentru care echipa sa a cedat la limită, 2-3, ambele partide jucate la Constanţa. „Au fost meciuri foarte dificile şi ţin să felicit echipa României pentru aceste victorii. Au fost mai buni ca noi pe unele aspecte ale jocului, cred că asta a făcut diferenţa între două echipe aflate cam la acelaşi nivel. M-a satisfăcut evoluţia echipei mele, mai ales că am avut destule probleme de lot, din cauza accidentărilor. Nu am avut un universal de meserie în teren şi am fost nevoiţi să utilizăm un libero, Stefanou, pe post de extremă. Echipa a luptat, nu am nimic de reproşat, dar nu a avut forţă în unele momente, mai ales la blocaj”, a spus Arseniadis. Într-adevăr, spre deosebire de turneul din Portugalia, unde Grecia a cîştigat în faţa României cu 3-2, au lipsit universalii Roumeliotis şi Armenakis (la Constanţa, pe acest post a jucat centrul Andreadis!) plus extremele Christofidelis şi Baev. Elenii au participat săptămîna trecută şi la Jocurile Mediteraneene, ocupînd locul 6, iar din prima echipă au evoluat acolo Prousalis, Armenakis, Kanellos, Petreas şi Rizopoulos.