Voleibaliştii români pregătesc turneul de calificare din Turcia

Jucătorii din echipa naţională de volei masculin a României definitivează astăzi, la Buzău, pregătirea primului turneu din cadrul Grupei E de calificare la Campionatul European de anul viitor. Acest al doilea tur preliminar se desfăşoară sub forma a două turnee, programate în Turcia (Ankara, 21-23 mai) şi Italia (Gioia del Colle, 28-30 mai). Câştigătoarea grupei se califică la turneul final, iar formaţia de pe locul secund va susţine baraj tur-retur (3/4/5 şi 10/11/12 septembrie) cu a doua clasată din Grupa B (Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie).

Naţionala României va pleca joi spre Ankara, iar în cursul serii are programat un antrenament în sala care va găzdui turneul de la sfârşitul acestei săptămâni. „Avem adversari puternici, însă totdeauna trebuie să facem pas după pas, iar în primul tur preliminar am văzut că şi Moldova ştie să joace volei, cel puţin pe teren propriu. Urmează meciuri foarte grele pe care trebuie să le abordăm cu aceeaşi intensitate ca în returul cu Moldova, apoi vom vedea ce o să fie”, a declarat selecţionerul naţionalei noastre, Stelian Moculescu. „Din păcate, sorţii nu au fost de partea noastră, mai ales că suntem în grupă cu turcii, şi am văzut cu toţii ce înseamnă să joci în Turcia, anul trecut, la Final Four-ul de la Izmir. Acum ei au inaugurat o nouă sală, la Ankara, iar acesta este primul turneu important care se organizează acolo. Este o sală foarte mare. La fel de greu va fi şi în Italia”, a declarat antrenorul secund al naţionalei, Mircea Dudaş. Este vorba despre “Majestic Baskent Sports Hall”, inaugurată în luna februarie a acestui an. Lotul care se antrenează la Buzău cuprinde 15 jucători (s-a renunţat la Macovei): Bartha şi Ghimeş - coordonatori; Chiţigoi, Lică şi Dumitrache - universali; Stancu, Began, Laza şi Spînu - centri; Olteanu, Borota, Voinea şi Ciortea - extreme; Feher şi Călin - libero.

Programul turneului de la Ankara - vineri: Turcia - România (ora 17.30), Italia - Belarus (ora 20.00); sâmbătă: România - Italia (ora 16.00), Belarus - Turcia (ora 18.30); duminică: Turcia - Italia (ora 16.00), Belarus - România (ora 18.30).