Voleibaliştii români se menţin pe primul loc

Vineri, în Sala Sporturilor din Constanţa, s-a disputat primul meci dintre România şi Marea Britanie, contând pentru etapa a patra din Liga Europeană la volei masculin. Naţionala României s-a impus cu 3:0 (25:22, 25:20, 26:24), însă mai greu decât o arată scorul! Britanicii nu au depus armele în niciun moment, nici măcar în setul al treilea, când ai noştri au condus la un moment cu 9:2. Oaspeţii au recuperat punct cu punct, au egalat la 12 şi au preluat conducerea cu 15:13 şi 22:19. A venit apoi rândul tricolorilor să restabilească egalitatea, la 22, apoi România a fructificat a doua minge de meci de care a beneficiat! „Sunt mulţumit şi de joc, şi de rezultat. În general am jucat bine, cu excepţia setului al treilea, dar asta putem spune că este o chestie tipic românească. Până la urmă, trebuie să ai şi puţin noroc ca să câştigi. Cred că am făcut schimbări inspirate, pentru că oamenii care au intrat pe teren şi-au făcut bine treaba. Ce le-am zis în setul al treilea? Că dacă vor să mai stea pe teren şi să mai joace două ore e treaba lor, că nu eu transpir. Nu, serios vorbind, a trebuit să-i liniştesc, că ei vroiau cu un atac să facă 25 de puncte şi se pripesc în astfel de cazuri. Mă bucur pentru Gontariu, că a revenit după accidentare şi cred că este pe drumul cel bun”, a declarat selecţionerul Stelian Moculescu. Utilizat pe postul de extremă, Cristian Chiţigoi spune că i-a fost greu să se readapteze. „A fost cam greu, pentru că nu mai sunt obişnuit să fac preluare. În plus, e foarte greu să schimbi ceva într-o săptămână: trebuie altă strategie, sunt mişcări diferite, alte zone de atac... Bine că am câştigat! Măcar să ajungem în Final Four, că după aceea revin pe postul meu”, a spus proaspăta achiziţie a echipei constănţene CVM Tomis.

Au evoluat - România (antrenor Stelian Moculescu): Bartha - Lică, Began, Laza, Chiţigoi, Borota şi Călin - libero (au mai jucat: Gontariu şi Teotoc); Marea Britanie (antrenor Harry Brokking): Pipes - Haldane, Bennett, McGivern, Plotyczer, French şi Hunter - libero (au mai jucat: O’Malley şi Pink). Au arbitrat: Oleg Lukin (Rusia) şi Shlomo Brutman (Israel).

Meciul al doilea dintre România şi Marea Britanie este programat sâmbătă, de la ora 18.00, tot în Sala Sporturilor din Constanţa. Tot în Grupa A, la Madrid, Spania va primi vizita Slovaciei, meciurile fiind programate sâmbătă şi duminică, de la ora 21.00. Programul Grupei B (se joacă sâmbătă şi duminică): Turcia - Grecia (ora 17.00 şi ora 15.00); Portugalia - Austria (ora 19.00).

Clasament Grupa A

1. ROMÂNIA 7 5 2 18:11 12

2. Marea Britanie 7 3 4 13:13 10

3. Spania 6 3 3 12:12 9

4. Slovacia 6 2 4 8:15 8