Voleibaliştii români şi slovaci se duelează pentru primul loc

Liga Europeană la volei masculin continuă la sfârşitul acestei săptămâni cu partidele etapei a doua. România va juca pe teren propriu, vineri şi sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu Slovacia, formaţie care alături de Spania avea prima şansă la câştigarea Grupei A. După rezultatele din prima etapă însă, România este considerată ca favorită la primul loc! Asta pentru că Spania va organiza turneul final al competiţiei şi preferă să utilizeze echipa a doua în Liga Europeană, iar Slovacia, care de asemenea odihneşte câţiva titulari, a pierdut neaşteptat în faţa Marii Britanii. „Slovacia, ca şi alte echipe, utilizează în Liga Europeană şi alţi jucători, tineri sau pe care vrea să-i ruleze. Nu se ştie nimic despre ei acum, cu câţi jucători de bază vor veni la Constanţa, iar de Marea Britanie ştim că este echipa care se pregăteşte pentru Jocurile Olimpice, cu patru canadieni naturalizaţi”, a declarat Cristian Chiţigoi. „Majoritatea antrenorilor încearcă să pregătească un nucleu de jucători capabili să ajute echipa naţională. Slovacii s-au calificat deja la Europene şi probabil că vin cu un lot mai tânăr, cu jucători de viitor”, a spus Florin Voinea. „În Liga Europeană ne propunem să jucăm bine, să creştem de la meci la meci, să avem mai multă siguranţă la minge, să facem mai bine lucrurile pe care le-am greşit în turneele de calificare pentru Europene. Cred că Slovacia este favorită, pentru că are jucători foarte buni, este calificată la Europene, are alt nivel internaţional. La ei joacă şi Divis, care a fost jucătorul meu când am câştigat Liga Campionilor. Acolo unde sunt ei acum vrem să ajungem şi noi!”, a afirmat selecţionerul Stelian Moculescu.

SLOVACIA A SCHIMBAT MULŢI JUCĂTORI FAŢĂ DE CALIFICĂRILE PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN. Echipa Slovaciei vine în România hotărâtă să recupereze punctul pierdut în Marea Britanie, unde a obţinut doar o victorie în faţa outsiderei grupei. Formaţia antrenată de italianul Emanuele Zanini a păstrat doar 7 dintre cei 12 jucători cu care s-a calificat la Campionatul European, câştigând grupa cu Belgia, Ucraina şi Bosnia. Faţă de dubla cu britanicii, la slovaci va reveni libero-ul Ondrusek, care a fost accidentat, dar a rămas acasă extrema Chrtiansky, tot din cauza unei accidentări. Pe postul de centru, Hukel îl va înlocui pe Michalovic. Iată lotul Slovaciei: Zatko (VfB Friedrichshafen, Germania), Holly (VKP Bratislava) - coordonatori; Bencz (Aich Dob, Austria), Sopko (Bydgoszcz, Polonia) - universali; Piovarci (Isernia, Italia, A2), Krisko (VKP Bratislava), Hukel (SPU Nitra) - centri; Divis (Fenerbahce Istanbul, Turcia), Jakubov, Hrinak (ambii de la Chemes Humenne), Kubs (VKP Bratislava) - extreme; Ondrusek (Nantes) - libero. Dintre titularii utilizaţi în Liga Europeană, doar Sopko, Divis şi Ondrusek au evoluat şi în calificările pentru CE 2011.

În celelalte meciuri din Grupa A se vor întâlni Spania şi Marea Britanie, vineri şi sâmbătă, la Salamanca, de la ora 21.30. Programul Grupei B (se joacă sâmbătă şi duminică): Portugalia - Grecia (ora 19.00) şi Turcia - Austria (ora 18.00).

Clasament Grupa A

1. ROMÂNIA 2 2 0 6:3 4

2. Marea Britanie 2 1 1 4:3 3

3. Slovacia 2 1 1 3:4 3

4. Spania 2 0 2 3:6 2