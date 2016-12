Voleibaliştii români vor înfrunta Spania, Serbia şi Estonia pentru calificarea la Mondiale

Ieri s-a decis componenţa celor patru grupe din ultimul turneu de calificare la Campionatul Mondial de volei masculin din 2010. După ce s-a încheiat şi turneul de la Rotterdam, cunoaştem şi a patra echipă din Grupa L, a României. Pe lîngă Spania şi Serbia (ţara gazdă), tricolorii vor mai întîlni şi Estonia, care a produs surpriza turneului din Olanda şi s-a calificat la punctaveraj, în dauna Turciei şi Letoniei, graţie victoriei de ieri, 3-0 cu Letonia. Celelalte trei grupe se prezintă astfel - Grupa I: Rusia, Finlanda, Germania, Belgia (gazda nu s-a decis încă); Grupa J: Bulgaria (gazdă), Portugalia, Olanda, Cehia; Grupa K: Polonia (gazdă), Franţa, Slovacia, Slovenia. Primele două clasate în turneele programate între 14 şi 16 august vor obţine calificarea la turneul final din Italia, de anul viitor. Conform cotidianului Marca, turneul din Serbia va avea loc la Kragujevac.

Tricolorii au ajuns aseară la Constanţa, după o călătorie obositoare care a început la 4 dimineaţa! Selecţionerul Stelian Moculescu le-a acordat jucătorilor o zi liberă, primul antrenament în Sala Sporturilor fiind programat miercuri. Reamintim că sîmbătă şi duminică, de la ora 20.30, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui primele două meciuri ale României din Liga Europeană, contra Germaniei. Evident, tehnicianul român era satisfăcut de calificarea obţinută de elevii săi, mai ales că România nu se număra printre favorite în Portugalia, în turneul desfăşurat la Povoa de Varzim. „Este o realizare foarte bună a echipei, pentru că noi am plecat acolo ca outsideri şi am crescut pe măsură ce turneul se apropia de sfîrşit. Am avut un start bun cu Slovenia şi jucătorii au căpătat încredere. Cu Portugalia am jucat foarte bine, practic adversarii nu au avut nicio şansă!”, a declarat reputatul antrenor. „Era posibil să ocupăm şi locul întîi, dar importantă rămîne calificarea. Să nu uităm că în turul trei joacă echipe de talie mondială, iar important pentru noi este că jucăm cu aceste echipe! Ca să ajungi în faţă, este necesar să joci contra celor mai buni, iar România greu ar fi ajuns să dispute meciuri amicale cu astfel de echipe. Acum urmează pentru noi o grupă foarte grea, cu Spania, care este campioana Europei, şi cu Serbia, care nu mai are nevoie de prezentare. Noi mergem acolo să învăţăm!”, a concluzionat Moculescu.

FOTO: www.fivb.org